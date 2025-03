Siegesserie der Donauwörther Basketballer hält an

Der VSC Donauwörth hat seine Erfolgsserie in der Basketball-Bezirksoberliga fortgesetzt und in der heimischen Stauferhalle einen souveränen 74:58-Sieg gegen den TV Memmingen gefeiert. Die Bären zeigten eine konzentrierte Leistung und machten deutlich, dass sie auch die restlichen Spiele der Saison ohne Niederlage bestreiten möchten.

Donauwörth erwischte offensiv einen guten Start und fand schnell ins Spiel. Doch die Gäste aus Memmingen hielten gut dagegen und trafen im ersten Viertel gleich fünf Dreier, wodurch sich die Bären zunächst nicht entscheidend absetzen konnten. Mit einer knappen 18:17-Führung für Donauwörth ging es in die erste Viertelpause. Um die Distanzwürfe der Gäste besser zu unterbinden, nahm Trainer Holger Grabow eine defensive Anpassung vor und setzte fortan auf eine engere Mannverteidigung an der Dreierlinie. Mit der Umstellung in der Defensive ließ Donauwörth nun deutlich weniger Würfe von außen zu und zwang Memmingen dazu, vermehrt Abschlüsse in der Zone zu suchen. Gleichzeitig nutzten die Bären ihr hohes Tempo und suchten nach Ballgewinnen sofort den Weg nach vorne. Vor allem Niklas Scheuerer war in dieser Phase kaum zu stoppen und sorgte mit schnellen Punkten für einen wachsenden Vorsprung. Durch das schnelle Umschaltspiel baute Donauwörth seine Führung bis zur Halbzeit auf 38:30 aus.

Basketball-Bezirksoberliga: Donauwörths hohes Tempo führt zum Erfolg gegen Memmingen

Zur Halbzeit sah Coach Grabow keinen Grund für größere Anpassungen – das Team sollte weiterhin mit hohem Tempo agieren, um die personell geschwächten Gäste unter Druck zu setzen. Die Bären hielten das Tempo hoch und sicherten sich durch starkes Rebounding, vor allem durch Benedikt Veh und Marco Stampfer, immer wieder zweite Chancen in der Offensive. Mit einer 58:48-Führung ging es ins Schlussviertel, in dem die VSC-Männer die Partie souverän zu Ende brachten. Mit einem verdienten 74:58-Erfolg setzte der VSC Donauwörth seine Siegesserie somit fort. Herausragender Akteur des Spiels war Niklas Scheuerer mit 28 Punkten.

Mit diesem Sieg geht der VSC Donauwörth voller Selbstvertrauen in die letzten beiden Ligaspiele der Saison. Am Samstag wartet das Auswärtsspiel beim TV Augsburg II, bevor im April das Final-Four-Turnier des Bezirkspokals ansteht. Das Ziel ist klar: Die Serie soll weiter ausgebaut und die Saison ohne weitere Niederlage beendet werden. (AZ)