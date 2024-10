Hubertusschützen Tapfheim erfolgreich bei Blasrohr-Bayerncup

Vor fünf Jahren fuhren Andreas Hach und Andreas Walda nach München auf die Olympia-Schießanlage in Hochbrück, um sich näher über das Blasrohrschießen zu informieren. Daraus wurde eine echte Erfolgsgeschichte.

Damals sagte man zu den beiden: „Ja macht halt mal.“ Jetzt, nach mitlerweile fünf Jahren, ist das Blasrohrschießen bei den Tapfheimer Hubertusschützen nicht mehr wegzudenken. Mittlerweile ist die Blasrohrgruppe „Spirit of Dapfe“ auf circa 35 aktive Schützen angewachsen, davon sind in den vergangenen zwei Jahren stattliche 20 Jungschützen im Alter von sechs bis 14 Jahren hinzugekommen.

Blasrohrgruppe aus Tapfheim besuchte zehn Turniere

Die „Spirit of Dapfe“ besuchten auch dieses Jahr wieder zehn Turniere in ganz Bayern und Baden-Württemberg, wo sich immer Schützen in den unterschiedlichsten Altersklassen unter den ersten drei Siegern befanden, vor allem in den Schülerklassen und bei den Senioren.

Die Schülerklasse: (von links) Felix Späth, Lara Rist, Bela Rist und Jonas Hohe. Foto: Andreas Walda

Am 21. und 22. September fand der dritte und somit wahrscheinlich letzte Bayern Cup in Pyrbaum statt, da es ab dem nächsten Jahr die erste offizielle Bayerische Meisterschaft geben soll. So war es auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg beim Bayern Cup, wo 200 Schützinnen und Schützen aus ganz Bayern vor Ort waren. 19 Tapfheimer traten an, um sich in ihren Klassen zu beweisen. Geschossen wurden zwei mal fünf Passen zu je sechs Pfeilen, wobei man 600 Ringe erreichen konnte. Fast alle Teilnehmer konnten sich für das Bundesfinale in Einbeck qualifizieren. (AZ)

Die Platzierungen der Tapfheimer:

Junioren männlich: 1. Platz Matthias Linder mit 579 Ringen

Schüler 3 weiblich: 2. Platz Lara Rist mit 561 Ringen

Schüler 3 männlich: 2. Platz Jonas Hohe mit 565 Ringen, 3. Platz Bela Rist mit 555 Ringen, 4. Platz Felix Späth mit 535 Ringen

Schüler 2 weiblich: 2. Platz Adelina Krasniqui

Schüler 2 männlich: 3. Platz Hynekmit Sedlacek 543 Ringen, 5. Platz Jonas Prexler mit 498 Ringen

Schüler 1 weiblich: 5. Platz Jule Löffler mit 563 Ringen

Herren 1: 12. Platz Tim Löffler mit 566 Ringen

Damen 1: 6. Platz Corinna Walda mit 567 Ringen

Herren 2: 8. Platz Jochen Rist mit 575 Ringen

Herren 3: 3. Platz Andreas Walda mit 582 Ringen