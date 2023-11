Interview

10:00 Uhr

Florian Steppich: „Wir erwarten Kampf und intensive Zweikämpfe“

Plus DZ im Gespräch mit Florian Steppich, Spielertrainer der SpVgg Riedlingen, über die sportliche Talfahrt, das Comeback und das Abstiegsduell gegen Möttingen.

Von Patrick Widinger Artikel anhören Shape

Nach gutem Saisonstart musstet ihr eine lange Talfahrt hinnehmen. In den letzten fünf Spielen habt ihr aber mit sieben Punkten wieder die Kurve gekriegt. Was sind die Gründe, dass ihr die Wende geschafft habt?



Florian Steppich: Die Niederlagenserie hat uns zugesetzt, aber die Jungs haben den Kopf nie in den Sand gesteckt und weiter im Training intensiv und engagiert gearbeitet. Der Charakter der Mannschaft sowie der Zusammenhalt innerhalb des Vereins haben uns geholfen, die Durststrecke gemeinsam zu überwinden. Zudem haben wir unseren Fokus darauf gelegt, unsere Defensive zu stabilisieren und durch Bereitschaft und Einsatz uns auch wieder das Spielglück zu erarbeiten. Trotzdem wäre bei konsequenterer Chancenverwertung in den vergangenen Spielen noch mehr möglich gewesen.

Zum letzten Spiel des Jahres empfangt ihr mit Möttingen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Was erwarten Sie von Ihrem Team am Sonntag?



Florian Steppich: Unser klares Ziel ist es, die Bereitschaft und Intensität der vergangenen Spiele am Sonntag wieder auf den Platz zu bringen. Jeder Einzelne muss sein maximales Leistungsvermögen einbringen, nur dann können wir in der Folge eine geschlossene Mannschaftsleistung zeigen. Gelingt uns das, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir die drei Punkte in Riedlingen behalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .