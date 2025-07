Schweiß und Schmerz: Zwei Harburger Athleten stellen sich der Ironman-Distanz

Vor dreieinhalb Jahren stand Marco Burkhardt vom TSV Harburg an einem Wendepunkt in seinem Leben. Als leidenschaftlicher Fußballspieler musste er aufgrund wiederholter Verletzungen und Operationen schweren Herzens seine Fußballschuhe an den Nagel hängen. Doch für Burkhardt war das Aufgeben keine Option. Er beschloss, eine neue Leidenschaft zu finden – und das im Ausdauersport.

Sein erster Schritt in die Welt des Sports nach dem Fußball war der Halbmarathon. Dieser Herausforderung stellte er sich mit viel Motivation und Disziplin und schaffte es, das Ziel zu erreichen. Nur vier Monate später wagte er sich an einen Marathon und setzte damit einen weiteren Meilenstein auf seiner Reise. Doch etwas fehlte ihm noch. Das Laufen alleine konnte ihn nicht vollständig ausfüllen. Der entscheidende Wendepunkt kam, als Burkhardt zusammen mit einem Freund ein Schwimmtraining absolvierte. Es war der Moment, der seine sportliche Ausrichtung veränderte. Unter der Anleitung seines Trainers fand Marco schließlich seinen Weg zum Triathlon.

Marco Burkhardt vom TSV Harburg bewältigte den Ironman Frankfurt. Foto: Burkhardt

„Es war ein harter Weg“, erinnert sich Marco, „mit vielen Hürden, Schweiß und schmerzhaften Momenten, darunter auch ein paar Unfälle und Muskelkrämpfe während des Ironman Frankfurt. „Aber es war die Entschlossenheit, die mich immer wieder motiviert hat.“ Und so kämpfte er sich durch den Ironman Frankfurt und erreichte offiziell den Titel „Ironman“. Es war mehr als nur ein sportlicher Erfolg für ihn – es war der Beweis, dass man mit Ausdauer, Willenskraft und Unterstützung alles erreichen kann. „Das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen“, ist ein Motto, das Burkhardt stets begleitete und das er nicht vergessen wird.

Tobias Ullricht stellt sich der Challenge in Roth

Wenige Tage nach Burkhardts Triumph über die Ironman-Distanz herrschte in Roth ebenfalls Ausnahmezustand. Am 6. Juli 2025 fand die Challenge Roth statt, der größte Langdistanz-Triathlon der Welt, der jedes Jahr Tausende von Triathleten und Zuschauern anzieht. Auch Tobias Ullrich vom TSV Harburg stellte sich dieser Herausforderung und absolvierte seine fünfte Langdistanz.

Mit 4.000 anderen Triathleten begab sich Ullrich auf die Reise, die aus 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und einem abschließenden Marathonlauf von 42,2 Kilometer bestand. Trotz des Neopren-Verbots konnte der TSV-Athlet die Schwimmstrecke in soliden 1:10 Stunden bewältigen. Auf dem Rad legte er die ersten 90 Kilometer schneller als geplant zurück, um in der Radgruppe mitzuhalten. Doch diese intensiven Leistungsphasen führten zu schmerzhaften Krämpfen in seinen Oberschenkeln. In der zweiten Runde musste Ullrich deshalb seine Geschwindigkeit deutlich drosseln, um sich zu erholen. Am Ende fuhr er mit durchschnittlich 37,5 Kilometern pro Stunde und einer Radzeit von 4:47 Stunden.

Sehr schwere Beine nach 30 Kilometern

Doch die wahre Herausforderung stand ihm noch bevor: der Marathon. Mit bereits stark beanspruchten Beinen kämpfte Ullrich sich auf der 42,2 Kilometer langen Strecke durch, und besonders ab der 30-Kilometer-Marke waren die Beine sehr schwer. Trotz allem gelang es ihm, eine solide Marathonzeit von 3:29 Stunden zu erzielen und das Rennen nach 9:32 Stunden auf Platz 290 zu beenden. Für Ullrich war es eine weitere starke Leistung in seiner Triathlon-Karriere.

Die sportliche Geschichte beider Athleten, Burkhardt und Ullrich, ist von einer gemeinsamen Leidenschaft für den Triathlon geprägt: Entschlossenheit, Ausdauer und der Glaube an sich selbst. Beide bewiesen, dass man selbst nach Rückschlägen und Herausforderungen Großes erreichen kann.