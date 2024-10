Jedermannserie: Wer kann es mit dem Mehrfachsieger aufnehmen?

Mit 287 Voranmeldungen für die zehn Kilometer, 111 Anmeldungen zur Kurzstrecke und zwölf vorangekündigten Walkern für den ersten Lauf der fünfteiligen Jedermannserie der LG Donau-Ries zeichnet sich für das Jahr 2024 wieder eine sehr hohe Beteiligung ab. Der Startschuss fällt am Sonntag, 27. Oktober, um 10 Uhr in Mauren am Sportgelände an der Reinbergstraße.

Die anreisenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, sich an die Beschilderung für Pkw und Anweisungen der Ordner zu halten, um eine Behinderung und Gefährdung der Läufer zu vermeiden, das teilt die veranstaltende LG Donau-Ries mit.

Vorjahressieger Gröbl und Griesbach wieder mit von der Partie

Auch in diesem Jahr stellt sich der mehrfache Seriengewinner Tobias Gröbl (LG Zusam) wieder der Konkurrenz. Zusammen mit zahlreichen Vereinskameraden, wie Andreas Beck und Anna Knötzinger werden die Läufer der LG Zusam wieder versuchen, möglichst viele Podestplätze zu erkämpfen. Als heiße Konkurrenz gehen derzeit der Vorjahres-Dritte, Tobias Ullrich vom TSV Harburg, und die Siegerin von 2023, Theresa Griesbach (LG Warching), sowie Svenja Bauer neben der Lokalmatadorin Christine Lernhardt vom SV Mauren ins Rennen. Um in die Serienwertung zu gelangen, muss eine Läuferin oder ein Läufer mindestens vier der fünf Rennen absolviert haben. Es wird neben der Hauptstrecke von circa zehn Kilometern noch eine Kurzstrecke mit circa 3,5 Kilometern Länge sowie eine etwa sieben Kilometer lange Strecke für Walker angeboten.

Die Siegerehrung zur Gesamtserie findet dann am Anschluss an den Schlusslauf mit einer Abschlussveranstaltung in Kleinerdlingen statt. Nach mehreren Jahren Pause steigt 2024 auch wieder der TSV Mönchsdeggingen ein. „Es freut mich sehr, dass sich hier wieder engagierte Ehrenamtliche gefunden haben, um diese abwechslungsreiche Strecke wieder ins Programm nehmen zu können“, so der LG-Vorsitzende Robert Kleinle.

Kurzentschlossene können sich vor Ort anmelden

Eine Anmeldung zur Serie vor Ort oder die Teilnahme an den einzelnen Läufen ist immer noch möglich. Teilnehmer können sich für die Einzelläufe online anmelden oder wie immer vor Ort bis 20 Minuten vor dem Start.

Die weiteren Läufe der Serie finden am 1. November (Wemding), 24. November (Mönchsdeggingen), 1. Dezember (Donauwörth) und 15. Dezember (Nördlingen) statt. Die Verantwortlichen der LG Donau-Ries wünschen allen Sportlern einen erfolgreichen Verlauf. (AZ)