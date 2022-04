Die Favoriten triumphieren beim Serienfinale

Die LG Donau-Ries beendet in Mauren die Jedermannsläufe. Dabei purzeln auch einige Rekorde.

Nachdem die beliebte Jedermannserie der LG Donau-Ries im Herbst pandemiebedingt nach drei Läufen ausgesetzt wurde, haben sich die Mitgliedervereine für einen Abschlusslauf im Frühjahr entschieden. Damit wurde die Serie für das Jahr 2021 mit vier anstatt normalerweise fünf Läufen beendet. Die Verantwortlichen des SV Mauren, Alexander Funk und Rudi Beck, hatten sich bereit erklärt, mit ihrer großen Helfermannschaft einen zweiten Lauf innerhalb dieser Serie auszurichten.

222 Läuferinnen und Läufer gingen schließlich am Sonntag an den Start, um die Laufserie für das Jahr 2021 abzuschließen. Bei Temperaturen von knapp unter null Grad, reichlich Schnee und Sonnenschein präsentierte sich die Natur als Winterwunderland. Pünktlich um 10 Uhr fiel der Startschuss für den Fuchsbaulauf über zehn Kilometer. Wenige Minuten später ging es für die 13 Walker auf die Kurzstrecke mit 7,2 Kilometer Länge. Das dritte Startsignal galt den 64 Kindern und Jugendlichen, die teilweise unter Begleitung der Eltern die 2,7 Kilometer lange Strecke zurücklegten. Bereits nach 10:40 Minuten erreichte Jakob Miehling vom VSC Donauwörth als Erster das Ziel und sicherte sich den Sieg auf der Kurzstrecke. Schnellstes Mädchen war erneut Chiara Göttler vom TSV Harburg in einer Zeit von 11:04 Minuten.

Der Schülerlauf beim Finale der Jedermannserie der LG Donau-Ries. Foto: Claudia Kleinle

Mario Leser holt sich den Tages- und den Gesamtsieg

Gespannt warteten die Zuschauerinnen und Zuschauer am warmen Lagerfeuer auf die ersten Läuferinnen und Läufer des Hauptlaufes. Es zeigte sich die Dominanz der Langstreckenläufer der LG Zusam. Angeführt wurde das Erfolgstrio der LG Zusam von Mario Leser, der sich mit deutlichem Abstand in 36:20 Minuten den Tagessieg und den Sieg in der Gesamtwertung holte. Ihm folgten Andreas Beck (37:27) und Josef Sapper (38:24). Alle drei lobten die bestens präparierte Strecke. „Als vorderer Läufer hatte ich den Vorteil, dass der Schnee noch nicht festgetreten war, für die späteren Läufer könnte es schwierig werden“, mutmaßte Mario Leser und freute sich zudem, dass auch bei Schnee ein Führungsfahrrad am Start war und er sich auf seinen Lauf konzentrieren konnte.

Der Hauptlauf des Finales der Jedermannserie in Mauren. Foto: Claudia Kleinle

Die hohe Anzahl an Streckenposten und Helfern bekam positive Rückmeldung von allen Läuferinnen und Läufern. Bei den Frauen siegte Christina Kratzer, ebenfalls LG Zusam, in einer Zeit von 40:21 Minuten. Sie erreichte neben dem Tagessieg auch den ersten Platz der Gesamtwertung. Platz zwei erkämpfte sich nach 43:50 Minuten Sitta Raas vom TSV Oettingen, gefolgt von ihrer Vereinskollegin Martina Bickelein (44:44).

Im Anschluss an den Lauf fand die Siegerehrung der Tageswertung im Freien statt. Im Hauptlauf sowie im Schülerlauf wurden bei den Frauen/Mädchen sowie bei den Männern/Jungen neue Streckenrekorde gelaufen. Rudi Beck vom SV Mauren gratulierte allen Siegerinnen und Siegern und überreichte Gutscheine an die erstplatzierten Mädchen und Jungen der Altersklassen U8 bis U16.

Ehrung für besonders treue Teilnehmer der Jedermannserie

Nach einer kurzen Pause ehrte Martin Gnad, 2. Vorsitzender der LG Donau-Ries, die Sieger der Gesamtserie. Hierbei erhielten immer die ersten drei der Altersklasse einen handgefertigten Holzpokal. Gnad ehrte zudem besonders treue Teilnehmer für 175, 125 und 100 Läufe. Entsprechenden Beifall erhielt Arnold Fischer vom TSV Wemding mit nun 175 Läufen innerhalb der Serie. Die Vereinswertung sicherte sich dieses Jahr der VSC Donauwörth mit 231 Punkten vor dem TSV Harburg (153 Punkte) und dem TSV Nördlingen (128 Punkte).

Die Gewinner der Gesamtwertung:

Frauen: 1. Christina Kratzer (LG Zusam), 2. Raas Sitta, 3. Lea Schmitz (beide TSV Oettingen). – Männer: 1. Mario Leser (LG Zusam), 2. Andreas Beck (LG Zusam), 3. Florian Riesinger. – Schülerinnen: 1. Chiara Göttler (TSV Harburg), 2. Annika Knaus (TSV Nördlingen), 3. Julia Weiland (TSV Harburg). – Schüler: 1. Luis Rühl (TSV Harburg), 2. Jakob Miehling (VSC Donauwörth), 3. Viktor Bely (TSV Nördlingen) und Julian Röthinger (TSV Harburg).

Die Ergebnisse für den Maurener Lauf und die Gesamtserie sind auf der Homepage der LG Donau-Ries abrufbar.