Handballer gegen Fußballer - ein besonderes Jubiläumsspiel beim VSC

Handball wurde in Donauwörth bereits vor 100 Jahren gespielt, damals noch unter freiem Himmel. Das bezeugt ein Schwarzweißfoto auf der großen Fotocollage im Foyer der Neudegger Halle, auf der die „Mannschaft der Feldhandballer 1926“ zu sehen ist. Die Handball-Sparte des VSC Donauwörth feiert heuer ihr 50-jähriges Jubiläum, nicht zuletzt dank der sportbegeisterten Soldaten der Alfred-Delp-Kaserne, die in der Bundeswehr-Sporthalle den Grundstein für die Abteilung legten.

Wie sich die Sparte in den vergangenen fünf Jahrzehnten seit 1975 entwickelt hat, welche Erfolgsgeschichten geschrieben wurden und mit welchen Höhen und Tiefen die aktiven Mitglieder und ihre Trainer, die Ehrenamtlichen vor und hinter den Kulissen, die Funktionäre - kurzum die gesamte Handballfamilie - konfrontiert waren, zeigte Abteilungsleiterin Bettina Hornung in ihrer kurzen, sehr persönlichen Ansprache auf. Mit Stolz blickte sie auf die Erfolgsgeschichten von Max Neuhaus und Luisa Merkle, die ihre sportliche Grundausbildung beim VSC bekamen und von dort aus ihren Weg in die Bundesliga antraten.

Handballer des VSC Donauwörth gewinnen gegen die Mondspritzer

Das Sportliche durfte bei den Jubiläumsfeierlichkeiten nicht fehlen. In zwei Spielen traten am Nachmittag die Eltern und Kinder der jeweiligen Jugendmannschaften gegeneinander an. Ein Heidenspaß für beide Seiten! Das sportliche Highlight des Tages war die Begegnung der Männermannschaft des VSC und den Donauwörther Mondspritzern. Eine Halbzeit Handball, eine Halbzeit Fußball, im Anschluss Sieben-Meter-Werfen bzw. Schießen - alles mit viel Humor kommentiert von Hallensprecher Chris Weber. Am Ende mussten sich die Mondspritzer um Oberbürgermeister Jürgen Sorré und MdL Wolfgang Fackler zwar deutlich geschlagen geben, die Stimmung in der Halle war trotzdem riesig und die für einen guten Zweck aufgestellten Spendenschweine wurden gut gefüttert.

Fackler, der die Schirmherrschaft der Veranstaltung übernommen hatte, zapfte das erste Bier des Abends und läutete den gemütlichen Teil ein: Bei angenehmen Temperaturen saßen Jung und Alt, Aktive und Ehemalige, Kinder und Eltern noch lange zusammen und schwelgten in Erinnerungen - oder schmiedeten Pläne für die eigene Handballkarriere.