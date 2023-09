Jugendfußball

Ein ungewöhnlicher Familien-Kick

Plus Die Geschwister Nele und Noah Hertle trennt eigentlich ein ganzer Jugend-Jahrgang. Jetzt spielten sie für den FC Mertingen erstmals gemeinsam.

Von Stephanie Anton

Dass Geschwister einmal in derselben Mannschaft Fußball spielen, ist noch keine große Sache. Das verhält sich schon anders, wenn die beiden zwei Jahre Altersunterschied trennen und dazu noch Mädchen und Junge sind. Dennoch war genau das jüngst beim FC Mertingen der Fall, bei dem Nele und Noah Hertle gemeinsam für die B-Jugend aufliefen.

Nele ist gerade 14 Jahre alt geworden und kickt eigentlich in der C-Jugend des Vereins. Ihr zwei Jahre älterer Bruder spielt für die A-Jugend, wäre allerdings vom Alter her noch berechtigt, für die B-Jugend anzutreten, wie Nachwuchstrainer Uwe Schmid erklärt: „Der Umstand, dass noch einige etatmäßige Spieler im Urlaub waren, führte dazu, dass beide bei uns aushalfen im Testspiel gegen Ehekirchen.“ Und somit war die Einwechslung von Nele Hertle in der 64. Minute ein denkwürdiger Augenblick, da damit zum ersten – und vermutlich letzten Mal – beide Geschwister für den FC Mertingen gemeinsam auf dem Platz standen. Noah stand im Kasten des FCM, Nele in der Abwehr.

