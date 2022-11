Jugendfußball

vor 18 Min.

Junge Kicker präsentieren sich sportlich und menschlich auf hohem Niveau

Die jungen Kicker des SV Wörnitzstein-Berg (in Rot) zeigten ihr Können auf dem Feld und präsentierten sich beim Jugendturnier in der Neudegger Halle als hervorragende Gastgeber. Sie feuerten ihr Gäste in deren Spielen lautstark an.

Plus Am Wochenende waren die Jugendmannschaften mehrerer Profimannschaften in Donauwörth und Wertingen zu Gast. Dabei entstanden auch viele neue Freundschaften.

Von Fabian Kapfer

Nach zwei erfolgreichen Turniertagen ist David Rudolph etwas geschafft. „Es war wirklich ein anstrengendes Wochenende. Aber wir hatten von allen Seiten tolle Unterstützung“, sagt der Organisator der U10 Schwaben Trophy. Rudolph ist der Vorsitzende der Fußballer des SV Wörnitzstein-Berg, der als Ausrichter gemeinsam mit dem TSV Wertingen über zwei Tage hochrangige Jugendteams aus Deutschland und Europa zu Gast hatte.

