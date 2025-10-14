Kampfsportler des TSV Rain holen neun Medaillen bei Offener Meisterschaft

Äußerst erfolgreich für die Kampfsportler des TSV Rain gestaltete sich ihre Teilnahme bei der 14. European Open Championship in Rottendorf bei Würzburg. Das von der MAA durchgeführte Turnier war offen für alle Stilarten und Verbände. Die Sportler der Abteilung starteten erfolgreich in den Kategorien Einzel-Formen, Synchronformen und Pointfighting - und konnten sich am Ende über einige gewonnene Medaillen freuen.

Als Erster musste sich vom TSV Rain Simon Dufner in der Kategorie Hard Kata Kinder bis elf Jahre (Braungurt) beweisen, hier belegte er den zweiten Platz. Bei den Herren über 18 Jahre (Braungurt), wurde Dennis Spiridonov bei den Formen Vize-Meister. Bei den Damen (Schwarzgurt) über 18 Jahre Formen (Hard-Kata) erkämpften sich Julia Lichtenstern und Marie Luise Ross den dritten Platz. Bei den Herren Schwarzgurte (Hard Kata) wurde Stefan Egner ebenfalls Dritter. Die Brüder Dennis und Daniel Spiridonov wurden bei den Synchron-Formen (Hard Kata) Vizemeister.

Kämpfer des TSV Rain holen neun Medaillen

Nachdem die Wettkämpfe in der Disziplin Formen fertig waren, wurde in den Kategorien Semikontakt und Leichtkontakt gekämpft. Hier hatten sich Simon Dufner, Denis Spiridonov und Stefan Egner bei Semikontakt (Pointfighting) angemeldet. Während Stefan Egner bereits in den Vorkämpfen ausschied, belegten Simon Dufner bei den Kindern und Dennis Spiridonov bei den Kämpfern über 18 Jahre (Braungurt) den dritten Platz. Mit sechs Startern konnte die Kampfsport-Abteilung des TSV Rain insgesamt neun Medaillen gewinnen. Betreut wurden sie von Robert Dufner 4. Dan (Taekwondo) und Cheftrainer Necdet „Ali“ Kocaman (8. Dan Taekwondo). (Az)

Die Brüder Daniel (links) und Dennis Spiridonov erzielten den zweiten Platz in der Disziplin Synchronformen. Foto: Kocaman