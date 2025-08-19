Gold, Silber und starke Perspektiven für Monheims Karate-Kämpfer

Ein ereignisreicher Tag der Karate-Athleten in Ahorn (Landkreis Coburg) ist mit glänzenden Ergebnissen für den TSV Monheim und einem optimistischen Ausblick auf die Deutsche Meisterschaft zu Ende gegangen. Die Bayerische Meisterschaft Jugend und Junioren zog zahlreiche Fans in die Halle und zeigte packende Kämpfe aus zwei Alterskategorien.

In der Jugendklasse weiblich zeigte Liya Bergmann eine beeindruckende Leistung. Gleich in der ersten Runde setzte sie sich deutlich gegen eine Gegnerin aus Waldkraiburg durch. Im Finale kämpfte sie beherzt weiter und siegte trotz eines Zwischenstands von 3:3, da sie den ersten gewerteten Punkt erzielte. Die Goldmedaille war damit sicher — ein klarer Beleg für ihr Können und Potenzial. Florian Strauch erkämpfte sich bis ins Halbfinale, musste dort eine Niederlage hinnehmen, zeigte aber erneut Kämpferqualitäten und belegte am Ende den dritten Platz. Eine solide Leistung, die neue Motivation und Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben gibt.

Karate beim TSV Monheim: Starke Auftritte von Benedikt Knauer und Adrian Pfeifer

Benedikt Knauer trat mit einer beeindruckenden Serie in der Juniorenklasse an: Sein erster Kampf endete 6:0, im Halbfinale gewann er knapp gegen seinen Gegner mit 3:2. Im Finale zeigte Knauer großen Willen und nutzte eine frühe Chance, um den Finalkampf vorzeitig 8:0 zu gewinnen – Gold für Knauer. Adrian Pfeifer zeigte ebenfalls eine starke Form. Sein Halbfinale gewann er souverän mit 4:0. Im Finale führte er lange, doch der Gegner setzte kurz vor Ende eine Drei-Punkte-Wertung. Am Ende stand eine knappe 3:6-Niederlage, somit gab es Silber für Pfeifer.

Im Team-Wettbewerb gingen Benedikt Knauer und Adrian Pfeifer gemeinsam mit dem Team KG Monheim/Kempten an den Start. Im Finalkampf gegen die KG Naila fehlte am Ende die letzte Kleinigkeit: 2:1 lautete das Endergebnis und das Team musste Silber entgegennehmen. Dennoch zeigte das Team eine geschlossene, starke Vorstellung.

Deutsche Meisterschaft ist das nächste Ziel der Monheimer Kämpfer

Mit einem überzeugenden Auftritt konnte der TSV Monheim sich bei der Bayerischen Meisterschaft unter die Top-Zehn der besten Vereine platzieren und belegte den beachtlichen Platz sechs. Eine starke Leistung, wie die Coaches Thomas und Tim Brandner befinden. Besonders erfreulich ist, dass Liya Bergmann, Benedikt Knauer und Adrian Pfeifer sich durch ihre Platzierungen direkte Qualifikationen für die Deutsche Meisterschaft sicherten. Florian Strauch hat gute Chancen auf eine Nominierung durch den Landestrainer, sodass auch er sich weiter Hoffnungen machen kann.

Die Athleten, Trainer und Betreuer ziehen ein positives Fazit und blicken mit Zuversicht auf die Deutsche Meisterschaft. Die nächsten Trainingseinheiten werden genutzt, um Feinheiten auszubauen und die Leistungskurve weiter nach oben zu ziehen. (AZ)