Monheimer Karatekas glänzen bei Chemnitz Open

Die Chemnitz Open 2024 waren für die Monheimer Karatekas eine beeindruckende Bühne, um ihr Können zu zeigen. Das hochkarätige Turnier in Sachsen, mit einer Teilnehmerzahl, die eher an eine Deutsche Meisterschaft erinnert, bot an acht Wettkampfflächen spannende Kämpfe und packende Duelle. Dabei zeigten sich die Schwaben in Topform.

Bereits am Samstagmorgen begannen die Wettkämpfe mit den Kata-Disziplinen. Sarah Brandner und Eliah Hurler vertraten Monheim in dieser Kategorie. Beide zeigten hervorragende Leistungen und kämpften sich bis in die Trostrunde vor. Doch im kleinen Finale mussten sie sich geschlagen geben und belegten jeweils den fünften Platz. Am Nachmittag standen die Kumite-Wettkämpfe im Fokus. Nicolas Bock zeigte Kämpferherz und hielt harten Schlägen seiner Gegner stand. Im Bronzefinale unterlag er jedoch knapp und erreichte den fünften Platz. Jonah Hurler konnte im kleinen Finale überzeugen und holte die erste Bronzemedaille für das Monheimer Team.

Karate: TSV Monheim überzeugt bei Chemnitz Open mit guten Leistungen

Eliah Hurler trat nicht nur in Kata, sondern auch in Kumite an. Trotz starker Leistungen in einer anspruchsvollen Kategorie blieb ihm der Sprung aufs Podest verwehrt, und er belegte ebenfalls den fünften Rang. Florian Strauch zeigte in seiner Altersklasse großen Einsatz, musste sich jedoch ebenfalls mit einem Platz außerhalb des Podiums zufriedengeben. Gracjan Luc beeindruckte in seiner Altersklasse und sicherte sich eine Silbermedaille, sehr zur Freude seines Trainers Tim Brandner. In der Allkategorie fehlte ihm jedoch noch die nötige Erfahrung, um ganz vorne mitzuspielen. Das Kumite-Team, bestehend aus Gracjan Luc, Florian Strauch und Eliah Hurler, erkämpfte sich gemeinsam den dritten Platz.

Adrian Pfeifer setzte seine körperliche Überlegenheit gekonnt ein und gewann die Bronzemedaille. Liya Bergmann, das einzige Monheimer Mädchen im Kumite, kämpfte sich bis ins große Finale. Dort musste sie sich geschlagen geben und erreichte einen trotzdem beeindruckenden zweiten Platz. In der Allkategorie verpasste sie jedoch einen Podestplatz.

Monheims Karatekas in Chemnitz: Benedikt Knauer und Tim Brandner zeigen sich stark

Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Benedikt Knauer. Er dominierte seine Altersklasse und sicherte sich die einzige Goldmedaille für Monheim. Auch in der Allkategorie überzeugte er und holte zusätzlich eine Bronzemedaille. Jugendtrainer Tim Brandner setzte zum Abschluss des Tages ein Ausrufezeichen: Mit all seiner Erfahrung erkämpfte er sich den dritten Platz.

Trainer Thomas Brandner war stolz auf die Leistungen seiner Athletinnen und Athleten: „Die Chemnitz Open war ein echter Gradmesser. Jetzt wissen wir, woran wir bis zur Bayerischen Meisterschaft noch arbeiten müssen“, resümierte er. Die Monheimer Karatekas haben erneut bewiesen, dass sie auf nationalen und internationalen Turnieren zu den Besten gehören. Das Turnier war nicht nur eine Sammlung von Medaillen, sondern auch eine wertvolle Erfahrung für das gesamte Team, das nun mit noch mehr Motivation auf die kommenden Herausforderungen blickt. (AZ)