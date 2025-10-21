Karate-Jugend beweist viel Kampfgeist und Trainingsfleiß beim Kids Cup

Die Stadthalle Monheim war Treffpunkt für Bayerns Karate-Nachwuchs. Der TSV Monheim richtete im Auftrag des Bayerischen Karate Bundes den Kids Cup aus – ein Wettkampf für die Altersklassen U8 bis U14, bei dem rund 200 Starts auf drei Wettkampfflächen absolviert wurden. Ziel des Events war die Förderung des bayerischen Karatenachwuchses, der sich mit viel Herzblut und Trainingsfleiß präsentierte.

Der Wettkampftag startete mit der Disziplin Kata – dem Kampf gegen einen imaginären Gegner, bei dem festgelegte Abläufe Präzision und Kraft demonstrieren. Für den TSV Monheim ging Maresa Schreiber in der Kategorie Kata Kinder A weiblich (7.-4. Kyu) an den Start. Trotz präziser Techniken musste sie sich einer starken Gegnerin geschlagen geben. Erfolgreicher lief es für Mirija Bock und Sofia Ferber in der Kategorie Kata Kinder A weiblich (9.-8. Kyu). Mirija sicherte sich mit zwei Siegen den hervorragenden zweiten Platz. Debütantin Sofia erkämpfte mit großem Einsatz und Kampfgeist den dritten Platz.

Gold und Silber für den TSV Monheim in den Teamwettbewerben

Im Teamwettbewerb der Kata Kinder musste sich das Trio aus Monheim erst im Finale geschlagen geben. Auch Julia Michel und Vega Cuervo Acebedo gingen in der Kategorie Kata Schüler A Einzel (7.-6. Kyu) an den Start. Vega erreichte den siebten Platz, Julia glänzte mit eindrucksvollen Techniken und sicherte sich den zweiten Platz.

Ab 12 Uhr standen dann die Kumite-Kämpfe im Fokus, bei denen es echten Zweikampf gegen einen Gegner gab. In der Kategorie Kumite Kinder A -30kg unterlagen Nikola Luc und Lena Cuervo Acebedo gegen starke Konkurrenz in der ersten Runde. Lena konnte in der Trostrunde aber den fünften Platz erreichen. Auch Anna-Lena Biller (Kumite Schüler B -36kg weiblich) und Ane Cuervo Acebedo (Kumite Schüler B +36kg) sammelten wichtige Wettkampferfahrung, wobei Anna-Lena einen fünften Platz errang. Herausragend waren die Leistungen von Jonah Hurler, Nicolas Bock und Gregor Poisel (alle Kumite Schüler B), die sich gegen ein starkes Teilnehmerfeld durchsetzten und jeweils den ersten Platz im Finale belegten.

In der Kategorie Schüler A erzielten Gracjan Luc (-50kg), Thomas Fischer (-45kg) und Eliah Hurler (-40kg) jeweils den dritten Platz. Das Team mit Jonah Hurler, Nicolas Bock und Gregor Poisel gewann souverän den ersten Platz in der Kategorie Kumite Schüler B Team männlich.

Ehrung für Thomas Brandner

Coach und Vorstand Thomas Brandner zeigte sich stolz auf die Leistungen seines Teams: „Motivation und regelmäßiges Training spiegeln sich deutlich in den Ergebnissen wider.“ Mit insgesamt zehn Medaillen erreichte der TSV Monheim den vierten Platz im Medaillenranking aller teilnehmenden Vereine.

Für seinen unermüdlichen Einsatz für den Sport und die Nachwuchsförderung wurde Thomas Brandner von Bürgermeister Günther Pfefferer mit einer Urkunde des Bayerischen Karate-Bundes geehrt. Ein herzlicher Dank ging an die Helferinnen und Helfer, die den reibungslosen Ablauf dieses gelungenen Wettkampfs ermöglicht hatten. (AZ)