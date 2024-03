Ab in die Bezirksoberliga: TSV Rain feiert sensationell den Aufstieg

Die erste Kegelmannschaft des Vereins schafft als Aufsteiger den Durchmarsch. Markus Fischer gelingt mit einem herausragenden Ergebnis der Vereinsrekord.

Die erste Kegelmannschaft des TSV Rain hat als Aufsteiger aus der Kreisliga den Durchmarsch in die Bezirksoberliga geschafft. Die Meisterschaft der Bezirksliga Süd ist der Mannschaft zwei Spieltage vor Schluss der Saison nicht mehr zu nehmen. Das Saisonziel war eigentlich der Klassenerhalt. Die Meisterschaft wurde erzielt durch die Kameradschaft und die hervorragende Moral in der Truppe. Der Gegner, die zweite Mannschaft des TSV Betzigau, trat nur mit fünf Mann an, sodass der Erfolg nie infrage stand.

Auch die G1-Mannschaft des TSV Rain war am vergangenen Spieltag erfolgreich, sie schlug den Tabellendritten, die G2-Mannschaft aus Goldburghausen glücklich, während die Rainer G2-Mannschaft in Goldburghausen klar verlor.

Bezirksliga Süd, TSV Rain – TSV Betzigau II 6,5:1,5 (3285-2590). Achim Zinnecker mit 508 Holz schaffte noch einen halben Mannschaftspunkt, da er im letzten Satz mit 147 Holz 18 Holz aufholte und so noch Holz- und Satz-gleich mit seinem Gegner war. Manoel Landes, der zur Zeit super in Form ist, kegelte 570 Holz und gewann bei Satzgleichheit mit 17 Holz Vorsprung. Gerald Schmelcher (525) gewann mit 3:1 nach Sätzen und um 21 Holz. Martin Nürnberger (495) verlor als einziger Rainer mit 1,5:2,5 nach Sätzen und gab 37 Holz ab.

Dann kam Markus Fischer, der beste Kegler in dieser Saison aufseiten der Rainer. Er kegelte in den Sätzen 170, 139, 171 und 148 Holz und das bei null Fehlern. Mit 628 Holz knackte er den Vereinsrekord des TSV Rain und stellte auch einen neuen Bahnrekord auf. Der Auftritt von Fischer war absolute Kegelkunst. Er kegelte 399 in die Vollen und im Räumen 229 Holz und gewann auch nach Sätzen mit 4:0. Patrick Wider kegelte 559 Holz. Er gewann seinen Mannschaftspunkt kampflos, da Betzigau ein Kegler fehlte. Es war der zwölfte Sieg in Serie des TSV Rain. Dieser muss noch ein Spiel in Durach bestreiten sowie das Heimspiel am 13. April gegen Wagegg als letztes Saisonspiel. Den Titel und den Aufstieg hat die Mannschaft jedoch bereits sicher, da sie mit sieben Zählern Vorsprung nicht mehr eingeholt werden kann.

Kreisklasse, TSC Rain G1 – SKV Goldburghausen G2 5:1 (2031:2017). Patrick Wilhelm/Leon Sarwas mit 501 Holz verloren alle Sätze gegen die starke Lena Götz (534). Resi Zinnecker (484) gewann in den Sätzen mit 2,5:1,5 und um drei Holz. Der derzeit starke Helmut Wider (533) gewann mit 3:1 nach Sätzen und 35 Holz. Enrico Dietrich gewann dank eines tollen Schlusssatzes (151) mit neun Holz bei Satzgleichheit den Mannschaftspunkt. Dank der lautstarken Unterstützung der ersten Mannschaft gab es einen knappen Sieg.

Lesen Sie dazu auch

Kreisklasse A, SKV Goldburghausen G3 – TSV Rain G2 6:0 (2063:1863). Für Rain kegelten Patrick Wilhelm (471 Holz), Leon Sarwas (518 Holz), Martin Kollmann (425 Holz) und der Jugendliche Leon Bachhuber (449 Holz). (AZ)