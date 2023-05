Das sind Rains neue Stadtmeister

Rainer Löwen und die Sonntagskegler triumphieren in den Mannschaftswettbewerben. Wer sich im Einzel durchsetzt.

Zum 31. Mal hat bereits die Rainer Hobbymeisterschaft im Kegeln stattgefunden. 24 Mannschaften aufgeteilt in 18 Herren- oder gemischte Mannschaften sowie sechs Damenmannschaften zeigten dabei ihr Können. Bei der Siegerehrung in der voll besetzten Sportgaststätte des TSV Rain beglückwünschte stellvertretender Vorsitzender Detlef Simonis zu den gezeigten Leistungen. Die Teilnehmer waren zwischen zwölf und mehr als 80 Jahre alt. Die Kegler hatten zweimal 30 Schub zu absolvieren, 30 Schub in die Vollen, 30 Schub im Räumen. Spielleiter war Bruno Schmelcher, der auch die Siegerehrung vornahm.

In 31 Stadtmeisterschaften gab es 25 verschiedene Stadtmeister. Zum zweiten Mal nach 2009 holte sich Johannes Nitsche mit 263 Holz den Titel vor Jörg Weiß (243) und Peter Schiller (241).

Rainer Löwen triumphieren zum dritten Mal

Bei den Herrenmannschaften gewannen die Rainer Löwen zum dritten Mal nach 2004 und 2011. Nach über zehn Jahren gibt es einen anderen Stadtmeister als den B. H.-Clap oder den ESV Rain. Die Rainer Löwen waren das beständigste Team und gewann verdient mit 897 Holz. Dominik Schmelcher (225), Enver Dvorani (228), Martin Zwiefelhofer (214) und Erik Treffzger (230) kamen auf die beachtliche Holzzahl. Um 51 Holz wurde der Vorjahresmeister und Rekordsieger B.H.-Clap geschlagen, der Zweiter wurde. Der Clap erreichte 846 Holz (Rainer Nitsche 193, Andi Berger 153, Johannes Nitsche 263 und Michael Zabel 237) vor dem Eissportverein mit 834 Holz (Peter Schiller 241, Thomas Kellner 232, Cana Ercole 142, Rudolf Weiß 219). Dahinter platzierten sich D’Jungen Roaner (773), Happy Hours (768), Schariwari (759), B.H.-Clap Nachtschicht (739) und TSV Rain, 2. Mannschaft (726).

Zweiter Stadtmeistertitel für Janina Sarwas

Zum zweiten Mal nach 2018 wurde Janina Sarwas mit 221 Holz Stadtmeisterin vor Franziska Buchart (218). Simone Osti wurde Dritte (215). Bei den Damenmannschaften gewannen zum ersten Mal die Sonntagskegler mit 775 Holz (Franziska Buchard 218 Holz, Sabine Lehmann 207, Margit Paninka 178 und Sigrid Gottwald 172). Zweite wurden die Holzfällerinnen mit 761 Holz (Melissa Kugler 198, Janina Sarwas 221, Andrea Sarwas 174, Monika Werner 168). Die Titelträger von 2022, die Durstkegler, kamen mit 751 Holz auf den dritten Platz (Nadine Dirschinger 199, Christa Reichhardt 190, Herta Dirschinger 186 und Ingrid Haß 176). Dahinter reihten sich die B.H.-Clap Miezen (692), D’Jungen Roaner (525) und die Nobody’s Kids (510) ein.

Im Anschluss konnten sich die, die anwesend waren, sich über viele Sachpreise freuen. Mike Mitschke bedankte sich bei der Rainer Geschäftswelt, die diese Preise zur Verfügung stellte. (kbs)