Kesseltaler Autocross 2025: Familienfest begeistert mit spannenden Rennen und mehr!

Motorsport

Kesseltaler Autocross begeistert mit Rennspektakel und als Familienfest

Knapp 3000 Menschen folgen den Rennen nahe Brachstadt. Der MC Kesseltal zeigt sich höchst zufrieden - nicht nur mit dem Kaiserwetter.
Von Helmut Bissinger
    Das schöne Wetter spielte dem MCK in die Karten, so kamen viele Zuschauerinnen und Zuschauer an den Kesseltalring.
    Das schöne Wetter spielte dem MCK in die Karten, so kamen viele Zuschauerinnen und Zuschauer an den Kesseltalring. Foto: Karlheinz Geiger

    Beinahe hätten zwei besondere „Kutschen“ den Rennwagen auf dem Kesseltalring die Schau gestohlen: der Cadillac von 1969, den Ulrich Stenzel aus Eppisurg mitgebracht hatte, und der Gespannwagen von Roland Mayer aus Aalen, ein Nachbau des Daimler-Gefährts von 1886, ausgestattet erstmals mit einem Verbrennungsmotor. Als dann aber auf der Rennstrecke die Piloten spektakuläre Fahrten zeigten, galt ihnen beim 34. Kesseltaler ADAC Autocross die ganze Aufmerksamkeit.

