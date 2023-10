TSV Rain erkämpft sich drei unerwartete Punkte

Beim TSV Kottern sind die Tillystädter spielerisch eigentlich unterlegen und gewinnen doch 1:0. Zwei Gäste-Spieler haben besonderen Anteil am Erfolg.

Mit einem 1:0-Sieg gegen den favorisierten TSV Kottern kehrten die Bayernliga-Fußballer TSV Rain aus dem Allgäu zurück. Die Heimelf zeigte das bessere Spiel und hatte auch jede Menge Torchancen, doch scheiterten sie am bärenstarken Rainer Torwart Florian Rauh und hatten am Ende Fabian Triebel nach einer Ecke nicht auf dem Radar, der zur Stelle war und den Siegtreffer erzielte.

Rains Chefanweiser Tjark Dannemann schickte die gleiche Startformation ins Spiel, die zuletzt 0:5 beim TSV Schwaben Augsburg verloren hatte. Und das sollte sich auszahlen.

Heimelf kann ihre Chancen nicht nutzen

Schon drei Minuten nach Anpfiff von Schiedsrichter Florian Ziegler gab es den ersten Torabschluss der Gastgeber. Die Anfangsphase gehörte auch weiterhin den Allgäuern, die zielstrebig aufs Rainer Tor spielten. Nach einer hohen Hereingabe von links verpasste Matthias Jocham mit seinem Schuss in der 13. Minute aus zwölf Metern nur knapp das Rainer Tor. Zwei Minuten später zeigte Rains Schlussmann Florian Rauh seine ganze Klasse, als er einen Kopfball des freistehenden Martin Dausch aus sechs Metern mit einem beeindruckenden Reflex klären konnte. Die Heimelf bestimmte weiterhin klar das Spiel.

Nach einer halben Stunde die nächste Torchance für die Allgäuer: Aus neun Metern zog Kai Dusch ungestört ab, zielte aber etwas zu hoch und der Ball flog über die Querlatte. Auch Joichiro Shibata konnte in der 34. Minute seine Chance aus kurzer Distanz nicht verwerten und knallte die Kugel nach einem langen Ball zu ihm neben das Tor der Gäste. Sieben Minuten vor dem Seitenwechsel hatte Jannik Schuster die wohl beste Tormöglichkeit für die Tillystädter, als er aus zehn Metern Entfernung zum Schuss kam. Jedoch scheiterte sein Versuch an Antonio Mormone im Tor von Kottern, der den Ball über die Querlatte lenkte. Nur eine Minute später wurde ein Schuss von Dominik Schröder von einem Verteidiger der Heimelf geblockt. So ging es torlos in die Halbzeitpause.

TSV Kottern gibt gegen den TSV Rain den Ton an

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielverlauf. Die Heimelf blieb tonangebend und drängte auf das Tor der Rainer, während die Gäste mit allen Mitteln verteidigten. Als Sezer Yazir von der Strafraumgrenze zentral abzog, hatten die Zuschauer den Torschrei schon auf den Lippen, doch der Ball sprang von der Unterkante der Querlatte zurück ins Spielfeld. Abermals zeigte Rains Torhüter Florian Rauh (53.) sein Können, als er einen Kopfball von Sezer Yazir aus sieben Metern Entfernung parierte. Eine Minute später war er erneut schneller am Ball als der einschussbereite Kai Dusch und vereitelte eine weitere hundertprozentige Chance. Die Allgäuer brauchten eine Atempause und ließen es nun ein wenig langsamer angehen. Das nutzte der Rainer Renato Domislic (58.) mit einem Lauf aufs Tor aus, traf aber nur das Außennetz. In der Folge verflachte die Partie etwas. Kim Pascheck (83.) wollte das Remis nicht wahrhaben und prüfte mit einem Schuss aus 15 Meter den Rainer Keeper, der erneut Sieger blieb. In der 85. Minute wurde der Spielverlauf auf den Kopf gestellt: Michael Senger bereitete sich auf die Ausführung eines Eckstoßes von der rechten Seite vor und platzierte den Ball zentral im Strafraum. Fabian Triebel eilte herbei und schob das Spielgerät aus nächster Nähe zum von den Gästen umjubelten 1:0 über die Linie. Nach dem Anstoß musste erneut Florian Rauh einen gefährlichen Schuss von Martin Dausch aus 14 Metern parieren und hielt somit die Lechstädter auf ihrem Weg zum Sieg auf Kurs. Mit dem Schlusspfiff feierten die Blumenstädter einen unerwarteten Erfolg.

Rains Coach Tjark Dannemann freute sich über drei wichtige Punkte und äußerte sich nach dem Spiel folgendermaßen: „Wir waren uns bewusst, dass uns gegen Kottern eine äußerst physisch starke Mannschaft erwartet, die versucht, durch lange Bälle in die Box zum Erfolg zu kommen. In den ersten 15 Minuten mussten wir uns gegen zwei, drei gefährliche Flanken behaupten, aber im Anschluss gelang es uns durch unser herausragendes Zweikampfverhalten, ins Spiel zu finden. Vor der Halbzeit hatten wir selbst drei gute Gelegenheiten, um in Führung zu gehen. Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste und wir überstanden die ersten 15 Minuten, in denen Kottern viel Druck ausübte. Mit der Zeit wurde deutlich, dass Kottern bei einem Unentschieden mehr zu verlieren hatte als wir. Dadurch boten sich uns Räume für Konter, die zur entscheidenden Ecke führten. Die Mannschaft hat großartig auf die Geschehnisse des letzten Wochenendes reagiert, und wir haben einen hart umkämpften, aber keineswegs unverdienten Sieg errungen.“

TSV Kottern: Mormone, Miller, Paschek, Dobras, Fichtl, Jocham, Nosdrin, Dausch, Yazir (66. Barbera), Dusch (66. Singer), Shibata (66. Bergmiller)

TSV Rain: Rauh, Triebel, Schuster, Bosch, Alisanovic, Trivic, Schröder (88. Biermann), Senger, Krist (93. Belousow), Hasenbichler (91. Avdic), Domislic (76. Sodji) -

Tore: 0:1 Fabian Triebel (84.) Schiedsrichter: Florian Ziegler (Hohenpeißenberg) Zuschauer: 370