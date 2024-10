Aufsteiger SC Tapfheim rutscht aus

In einer engen Partie setzte sich der SV Donaumünster/Erlingshofen am 10. Spieltag der Fußball-Kreisklasse Nord 2 am Ende 3:2 gegen Altisheim/Leitheim durch und bleibt damit an Spitzenreiter BC Schretzheim dran. Einen Dämpfer gab es dagegen für den bislang so stark aufspielenden Neuling SC Tapfheim (0:4 in Binswangen). Der VfB Oberndorf feierte einen 7:1-Kantersieg, während der jüngste Aufwärtstrend der SpVgg Riedlingen beim 0:2 gegen Eggelstetten zunächst ein Ende fand.

