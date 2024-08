Mit einer Woche Verspätung starten der FSV Buchdorf und der FC Mertingen in die neue Saison der Kreisliga Nord: Buchdorf setzt zu Hause gegen Möttingen auf seine Heimstärke und will gleich den ersten Dreier. Mertingen will mit dem neuen Coach Sven Rotzer in Höchstädt ein erstes Zeichen setzen.

Patrick Widinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis