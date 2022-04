TSV Wemding triumphiert im Spitzenspiel

Klarer 5:1-Sieg für den TSV Wemding in der Kreisliga Nord. Auch Donaumünster feiert einensouveränen Heimsieg. Altisheim geht beim TSV Hainsfarth 0:5 unter.

Einen weiteren wichtigen Schritt im Kampf um den Aufstieg hat der TSV Wemding mit dem 5:1-Sieg gegen Möttingen gemacht. Donaumünster konnte sich mit dem Erfolg gegen Reimlingen Luft nach unten verschaffen, während Altisheim immer noch am Schluss der Tabelle festhängt.

TSV Wemding – TSV Möttingen 5:1 (2:1). Vor einer schönen Kulisse in Wolferstadt wurde das Spitzenspiel nach der Pause zu einer klaren Angelegenheit. Die Begegnung begann mit zwei guten Gelegenheiten: Für Wemding zielte Florian Veit etwas zu hoch (2.) und im Gegenzug rettete Suhrob Permatov in höchster Not. Erst danach folgte eine längere Abtastphase, die in der 20. Minute prompt ein Ende fand: Dario Morena schloss einen beherzten Alleingang mit Unterstützung von Möttingens Keeper Christoph Husel zum 1:0 ab (20.). Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Johannes Rothgang setzte einen Freistoß aus gut 30 Metern sehenswert genau ins Kreuzeck. Doch Wemding erspielte sich die erneute Führung. Nach schöner Vorlage von Veit schloss Chris Luderschmid gefühlvoll zum 2:1 ab (36.). Kurz vor der Pause musste Heim-Keeper Johannes Lehmann noch in höchster Not gegen Toni Hagel klären.

Der TSV Wemding gewann gegen den TSV Möttingen. Das Bild zeigt (in Lila) Salvatore Di Candia vom TSV Wemding. Foto: Szilvia Izsó

Nach dem Seitenwechsel schnupperte Möttingen zunächst am Ausgleich. Doch erst verhinderte Lehmann ein Gegentor und danach Wemdings Defensive. Eine spielentscheidende Szene nach einer Stunde: Möttingens Torschütze Rothgang sah nach einem überharten Einsatz gegen Morena, der von Sanitätern behandelt werden musste, die Rote Karte. Die Überzahl nutzte die Heimelf clever aus. Luderschmid vollendete kurz darauf eine schöne Kombination über die Haller-Brüder Marco und Daniel zum 3:1 (64.). In der Schlussviertelstunde legten Daniel Haller sowie Manuel Fensterer (per Elfmeter) nach und sorgten für den am Ende klaren Erfolg. (unf)

SV Donaumünster-Erlingshofen – FSV Reimlingen 3:0 (1:0). Einen überzeugenden Heimsieg feierte Donaumünster. Einziges Manko war die mangelhafte Chancenauswertung in der zweiten Spielhälfte. In den ersten 30 Minuten war es ein ausgeglichenes Spiel. Die erste Torannäherung hatten die Gäste. Ein Flachschuss von Dominik Kohnle konnte Abold noch zur Ecke lenken. Auf der anderen Seite wurde ein Abspiel von Sorg zu einem einschussbereiten Mitspieler im Strafraum gerade noch verhindert. In der 35. Minute fiel die Führung für den SVDE. Nach toller Kombination zwischen Sorg und Stengel legte dieser den Ball quer auf Endres, der den Ball ins Tor einschob.

Zu Beginn der zweiten Spielhälfte hatte Donaumünster Glück, dass ein Distanzschuss von Wick nur die Latte streifte. In der Folge hatte der SVDE Chancen im Minutentakt, jedoch konnte Ritter zweimal freistehend vor dem Tor den Ball nicht im Netz unterbringen. In der 80. Minute machte er es besser. Nach einem weiten Ball von Schreiber lief er allein aufs Reimlinger Tor und hob den Ball über den Gästetorhüter zum 2:0. In der 86. Spielminute erhöhte Yannik Endres mit einem strammen Schuss neben dem Pfosten zum 3:0-Endstand. (svde)

TSV Hainsfarth – SpVgg Altisheim-Leitheim 5:0 (1:0). Beim klaren Heimsieg begann der TSV mit vielen Abspielfehlern. So ergab sich erst nach einer Viertelstunde die erste große Chance und nach mehreren Versuchen gelang Daniel Hensolt die Heimführung. Die Gäste hätten mit einem Lupfer ausgleichen können, jedoch rettete David Hertle für den bereits überlisteten Heimkeeper vor der Torlinie.

Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel der Heimelf besser und nach einem Konter baute Stropek die Führung auf 2:0 aus. In der Schlussphase erhöhten schließlich David Beck mit zwei Treffern und Elias Leberle, der damit seine gute Leistung krönte. (ben)