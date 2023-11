Junge Kunstradfahrerinnen wandeln auf den Spuren ihrer Mutter

Mia und Nele Kern zeigen beim Nachwuchswettkampf ihr Können. Das ist den beiden Donauwörtherinnen praktisch in die Wiege gelegt.

In Rohrbach bei Ingolstadt hat der Nachwuchswettkampf im Kunstradfahren stattgefunden, an dem auch zwei Donauwörther Kunstradfahrerinnen teilnahmen. Sie starteten für ihren Verein RV Burgheim. Bei dieser Sportart zeigt man in fünf Minuten 25 künstlerische Übungen auf einem Hallenrad.

Nele Kern meisterte mit gerade mal sechs Jahren souverän diese Meisterschaft, auf die sie sich schon Wochen lang gefreut und hintrainiert hatte. Dabei achtete sie sehr auf ihre Haltung und auf die richtige Reihenfolge der Übungen und bekam deswegen nur einen minimalen Abzug von 0,06 Punkten. Ihren ersten Wettkampf war sie bereits mit fünf Jahren gefahren. Da sie als jüngste Sportlerin in Oberbayern startete, überreichte man ihr einen Pokal als Ehrenpreis, und das schon das zweite Jahr hintereinander.

Mia Kern fehlen fünf Sekunden für den ersten Platz

Auch ihre große Schwester Mia Kern war überglücklich, denn sie schaffte es aufs Treppchen. Von 14 Startern in ihrer Disziplin und Altersklasse erreichte sie stolz den zweiten Platz und bekam eine Silbermedaille. Nur fünf Sekunden fehlten ihr, um die letzte Übung in der Zeit zu zeigen, und kosteten sie den ersten Platz. Sie war aber dennoch sehr erfreut, dass sie sich verglichen zum Vorjahr so steigern konnte. Nun hat sie große Motivation, neue Übungen zu lernen, um sie im nächsten Jahr wieder präsentieren zu dürfen.

Beide Schwestern sind mittlerweile fester Bestandteil des Bayern-Nachwuchskaders im Kunstradfahren, zu dem sie regelmäßig eingeladen und somit gefördert werden. Man hat Mia sogar angekündigt, sie ab Mitte des nächsten Jahres auch zum Bundes-Nachwuchskader einzuladen, um auch mal im nächst höheren Kadertraining hineinschnuppern zu können. Beide werden von ihrer Mutter Anna Kern trainiert, durch die sie zum eher selten gesehenen Sport „Kunstradfahren" kamen. Sie betreibt seit mittlerweile über 25 Jahren diese Sportart und nahm dabei mehrmals an Weltmeisterschaften teil, bei denen sie für ihr Heimatland Polen startete. (AZ)