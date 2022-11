Bezirksliga-Duell der Fehlpässe endet für Wörnitzstein in Remis

Plus Der SV Wörnitzstein-Berg muss sich gegen Horgau mit einem 1:1 begnügen. Der TSV Rain II verliert in Neuburg. Wie Spielertrainer Niko Schröttle die Partie bewertet.

Auf einen direkten Konkurrenten trafen die Fußballer des SV Wörnitzstein-Berg im letzten Bezirksliga-Heimspiel des Jahres. Beide Teams trennte vor der Partie nur ein Punkt in der Tabelle, was auf ein spannendes Spiel deutete.