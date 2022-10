Fußball

16:20 Uhr

Buchdorf/Daiting verdrängt Reimlingen von Platz eins

Plus Die Spielgemeinschaft FSV Buchdorf/Daiting profitiert vom Sieg der Wemdinger im Ries. Riedlingen klettert in der Tabelle der Kreisliga Nord.

Artikel anhören Shape

Mit Schützenhilfe vom TSV Wemding, der Spitzenreiter Reimlingen schlug, eroberte der Aufsteiger SG FSV Buchdorf/Daiting die Führung in der Fußball-Kreisliga Nord. Die Buchdorfer hatten im Gegensatz zu den Riesern ihre Hausaufgaben gemacht und das Team aus Donaumünster knapp mit 1:0 geschlagen. Auch Riedlingen war am Wochenende erfolgreich und punktete in Möttingen. Mertingen unterlag dagegen in Kicklingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen