vor 27 Min.

Corona hat die Sportvereine im Landkreis viele Mitglieder gekostet

Plus Beim Donau-Rieser Kreistag des Bayerischen Landessportverbands kommen die aktuellen Zahlen auf den Tisch. Die Verantwortlichen glauben aber an eine Trendwende.

Von Helmut Bissinger

Was die meisten Finanzverwalter in den Vereinen längst wegen fehlender Beiträge bemerkt haben, bestätigt sich jetzt ganz offiziell beim Blick auf die statistischen Zahlen des Sportkreises Donau-Ries im Bayerischen Landes Sportverband (BLSV): In Corona-Zeiten haben doch etliche Mitglieder ihren Vereinen den Rücken gekehrt. Seit dem letzten BLSV-Kreistag hat die Dachorganisation 1030 Mitglieder verloren. Diese Zahl nannte Kreisvorsitzender Roland Pickhard nun beim Sport-Kreistag in Wörnitzstein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

