Den Schwung des Erfolgs mitnehmen

Rain II und Wörnitzstein punkteten zuletzt in der Bezirksliga. Welche Aufgaben nun warten.

Mit sieben Punkten aus den vergangenen drei Fußballspielen hat der Bezirksligist SV Wörnitzstein-Berg den Abstand auf die Abstiegszone vergrößert. Im letzten Heimspiel des Jahres hofft der SVW nun auf die Fortsetzung dieser Erfolgsserie. Zu Gast ist der FC Horgau. Auswärts darf der TSV Rain II ran. Er trifft in Neuburg auf den Tabellenneunten.

VfR Neuburg – TSV Rain. Nach acht sieglosen Spielen gelang dem TSV Rain II am vergangenen Wochenende ein Sieg gegen die zweite Mannschaft des TSV Nördlingen. 2:0 lautete der Endstand im heimischen Georg-Weber-Stadion. „Es war ein hochverdienter Sieg. Wir sind von Anfang an gut in das Spiel reingekommen und haben, vor allem in der zweiten Halbzeit, defensiv wenig zugelassen“, analysiert Rains Spielertrainer Niko Schröttle. Dieser entschied mit seinem siebten Saisontor die Partie gegen Nördlingen. „Das war definitiv ein Befreiungsschlag, und wir sind superglücklich, dass wir wieder gewonnen haben. Man darf das Spiel aber auch nicht überbewerten“, erklärt der Rainer Coach.

Drei Partien stehen in diesem Jahr noch für den TSV Rain II an. Am Samstag, 12. November, geht es zum VfR Neuburg. Dort gelang im Hinspiel Ende September ein 2:1-Sieg. Der VfR ging als Absteiger aus der Landesliga als Aufstiegskandidat in die Saison, doch findet sich aktuell nur auf dem neunten Tabellenplatz wieder. „Sie sind eine individuell gute Mannschaft mit viel Potenzial“, meint auch Schröttle.

Ein Neuburger Stürmer macht fast jedes Spiel einen Scorerpunkt

Der VfR Neuburg hat die zweitbeste Offensive der Liga. Herauszuheben ist vor allem Stürmer Benedikt Vollnhals. Dieser erzielte zehn Tore und gab fünf Assists in 16 Spielen. „Er ist ein sehr guter Angreifer und profitiert von einem starken Team“, warnt Schröttle. Dennoch mache die defensive Leistung der Rainer Mannschaft im Spiel gegen Nördlingen Hoffnung für die Partie in Neuburg. „Wir wollen darauf aufbauen und gegen die Neuburger mindestens einen Punkt holen“, erklärt Schröttle. Auch im kommenden Spiel werden die Kühling-Brüder fehlen. Ansonsten steht dem Rainer Trainer die komplette Mannschaft zur Verfügung.

SV Wörnitzstein-Berg – FC Horgau. Die beiden Aufsteiger der Vorsaison spielen auch in diesem Jahr wieder eine gute Runde. Beide Teams stehen deutlich über der Abstiegszone und wollen dort auch bleiben. Der FC Horgau ist mit aktuell 26 Punkten auf Platz vier, Wörnitzstein mit einem Punkt weniger auf Platz sieben. „Die Tabelle ist in diesem Jahr sehr eng zusammen, deshalb waren die letzten Ergebnisse für uns wichtig“, sagt Michael Schmidbaur, Sportlicher Leiter beim SVW.

Sieben Punkte holte der SVW in den vergangenen drei Spielen, dadurch steht er solide im Tabellenmittelfeld. „Wir sind mit der Hinrunde zufrieden. Klar hätte man den ein oder anderen Punkt mehr haben können. Aber am Ende geht es nur darum, über dem Strich zu stehen. Dafür wollen wir so schnell wie möglich die nötigen Punkte einfahren.“ In den letzten beiden Spielen könne man den Abstand nach unten im Idealfall noch ein bisschen ausbauen. Gegen Horgau erwartet der SVW ein ausgeglichenes Spiel gegen einen gleichwertigen Gegner. Das Hinspiel endete mit einem 1:0-Auswärtssieg für Wörnitzstein. Dieses Ergebnis würde der SVW auch dieses Mal gerne mitnehmen.