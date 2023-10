Landkreis Donau-Ries

09:00 Uhr

So kämpft sich der VfB Oberndorf gegen die Altisheimer Mauer

Plus Der VfB feiert in der Kreisklasse Nord II einen 2:0-Erfolg gegen die SpVgg Altisheim-Leitheim. Niederlagen stecken dagegen Eggelstetten und Donaumünster ein.

Der gute Saisonstart der Fußballer des SV Donaumünster-Erlingshofen in der Kreisklasse Nord II ist endgültig dahin: Eine Woche nach dem 1:6 in Ehingen folgte am Sonntag zuhause ein 2:4 gegen den FC Donauried. Mit einem 2:0 im Derby gegen Altisheim-Leitheim festigte der VfB Oberndorf seine Position im Mittelfeld. Dagegen muss der SV Eggelstetten nach dem 0:1 beim FC Pfaffenhofen-Untere Zusam den Blick wieder nach unten richten.

VfB Oberndorf – SpVgg Altisheim-Leitheim 2:0 (1:0). Eine eher überschaubare Kreisklassenpartie wurde den knapp 160 Zuschauern in Oberndorf geboten. Da sich die Gäste ausschließlich auf das Verteidigen konzentrieren wollten, kam wenig Spielfluss zustande. Nach knapp 20 Minuten verwertete Felix Kretzschmar eine tolle Flanke von Fabian Kretschmer per Kopf zum 1:0 für die Hausherren. Wenige Minuten später hätte dem VfB der Doppelschlag gelingen können, Sönke Kragl vergab jedoch frei stehend. Bis zur Pause und auch im zweiten Durchgang blieben Torchancen nahezu aus. Erst mit dem Schlusspfiff machte Christian Neubaur mit dem 2:0 alles klar. Zuschauer: 160. (hoe)

