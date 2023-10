Landkreis Donau-Ries

10:00 Uhr

Der VfB Oberndorf stürzt den Tabellenführer

Plus Kreisklasse Nord 2: Der VfB gewinnt 2:1 bei Kicklingen-Fristingen. Kantersieg für Donaumünster. Altisheim und Eggelstetten gehen leer aus.

Artikel anhören Shape

Ein Ausrufezeichen hat der VfB Oberndorf am 10. Spieltag der Kreisklasse Nord 2 gesendet. Das Team von René Fuchs gewann bei Spitzenreiter Kicklingen-Fristingen mit 2:1 und verbesserte sich damit auf Rang sechs. Der bisherige Tabellenführer wurde dagegen vom SV Ehingen-Ortlfingen und dem BC Schretzheim überholt, der sich allerdings beim 1:0 gegen tapfer kämpfende Altisheimer sehr schwertat. Zu viele Abwehrfehler leistete sich der SV Eggelstetten beim 3:5 gegen Wertingen, dafür hat der SV Donaumünster-Erlingshofen nach seinem 6:2 gegen Wortelstetten wieder Kontakt zur Spitze aufgenommen.

BC Schretzheim – SpVgg Altisheim-Leitheim 1:0 (0:0). Nach der Derby-Niederlage in der Vorwoche musste sich die SpVgg erneut geschlagen geben. Nach einer chancenarmen ersten Halbzeit gingen beide Teams mit einem torlosen Remis in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel waren die heimischen Kleeblätter aktiver und agierten besser als im ersten Spielabschnitt. In der 68. Spielminute brachte Coach Christoph Kehrle einen scharfen Eckball in die Mitte, Sebastian Schreiber köpfte zum 1:0 für den BCS ein. Am Ende ein verdienter, wenn auch kein überzeugender Heimsieg für den BCS gegen wackere Altisheimer. Zuschauer: 50. (müda)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen