Die Handballer aus dem Landkreis Donau-Ries sind nicht zu stoppen

Plus Erneut ein Spieltag an dem die Bezirksligisten aus Donauwörth und Bäumenheim ihre Spiele gewinnen. Ein Leistungsträger wird verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Sie haben ihre guten Vorsätze für das neue Jahr noch nicht gebrochen: Die Handballer des TSV Bäumenheim gewinnen auch das dritte Spiel 2023. Siegreich sind auch die Spieler des VSC Donauwörth. Sie haben heuer bisher nur einmal verloren – im Derby gegen die Bäumenheimer Tabellenführer.