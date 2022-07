Die Ligen im Kreis Donau sind fix

Die Fußballvereine aus der Region können nun für die neue Saison planen.

Bis vergangenen Mittwoch gab es noch die Möglichkeit zum Einspruch, jetzt sind die Ligen weitestgehend festgelegt: Auch von der Kreisliga bis zur B-Klasse haben die Fußballvereine aus dem Kreis Donau nun Planungssicherheit.

Allerdings gibt es in der A-Klasse West II noch einen Einspruch vom SV Donaualtheim gegen die Einteilung. Das Team war zuerst in die A-Klasse West III eingeteilt. Den Platz dort hat der SV Genderkingen bekommen, der zuvor für die A-Klasse Nord vorgesehen war, wie Kreis-Spielleiter Wolfgang Beck auf Anfrage mitteilt. Damit wären nämlich alle A-Klassen 14er Ligen. Am Freitagabend wurden trotz des laufenden Einspruchs auch die A-Klassen freigegeben. Schließlich müssten auch die Schiedsrichter ihre Einteilung vornehmen, erklärt Beck.

Kreisliga Nord: FC Mertingen, FSV Marktoffingen, FSV Reimlingen, SG Alerheim, SG FSV Buchdorf/Daiting, SV Donaumünster-Erlingshofen, SV Holzheim/Dillingen, SV Holzkirchen, SV Kicklingen-Fristingen, SpVgg Riedlingen I, TSV Hainsfarth, TSV Möttingen, TSV Oettingen, TSV Wemding

Kreisklasse Nord I: SV Mauren, SG Niederhofen-Hausen, SG Birkhausen/Munzingen, Lauber SV, TSV Harburg, TSV Ebermergen, TSV 1895 Monheim e.V., TSV Mönchsdeggingen, SpVgg Deiningen, SG TSV Wolferstadt I/TSV Wemding I, SV Schwörsheim-Munningen, FSV Flotzheim, SpVgg Minderoffingen, Sportclub D.L.P.

Kreisklasse Nord II: BC Schretzheim, FC Donauried, FC Pfaffenhofen-Untere Zusam, SSV Höchstädt, SSV Steinheim, SV Eggelstetten, SV Ehingen-Ortlfingen, SV Wortelstetten, SpVgg Altisheim-Leitheim, TSV Binswangen, TSV Unterringingen, TSV Unterthürheim, TSV Wertingen II, VfB Oberndorf

A-Klasse Nord: SpVgg Ederheim, SC Nähermemmingen-Baldingen, SC Wallerstein, FC Maihingen II, SG TSV Gundelsheim / FC Weilheim-Rehau, SV Wechingen, TKSV Donauwörth, SV Wörnitzstein-Berg II, FSG Mündling-Sulzdorf, SV Megesheim, Eintracht T.R.B., (SG) Großsorheim/Hoppingen, SV Otting, BC Huisheim

A-Klasse West III: SV Genderkingen, TSV Bäumenheim, TSV Bissingen, SG TSV Mödingen/Finningen, SpVgg Brachstadt-Oppertshofen, SG Lutzingen, SV Roggden, SC Mörslingen, VfL Zusamaltheim, SC Unterliezheim, SC Tapfheim, FC Mertingen II, SV Kicklingen-Fristingen II, BC Schretzheim II

B-Klasse Nord: FC Nordries, TSV Möttingen II, SV Donaumünster-Erlingshofen II, SC Athletik Nördlingen, SG Amerdingen/Hohenaltheim, SV Grosselfingen, SpVgg Riedlingen II, FSV Utzwingen, TSV Hainsfarth II, SG Alerheim, SG FSV Buchdorf/Daiting II, FSV Reimlingen II, SV Holzkirchen II, TSV Oettingen II.

B-Klasse West III: FC Donauried II, FC Marxheim/Gansheim, FC Pfaffenhofen-Untere Zusam II, Fatih Spor Bäumenheim, SSV Höchstädt II, SSV Steinheim II, SV Eggelstetten II, SV Ehingen-Ortlfingen II, SV Kaisheim, SV Wortelstetten II, SpVgg Altisheim-Leitheim II, TSV Binswangen II, TSV Unterthürheim II; VfB Oberndorf II

Saisonbeginn in diesen Ligen ist am Freitag, 29. Juli. In der Kreisklasse Nord I gibt es schon vorher ein Punktspiel zu sehen: Das „Kartoffel-Derby“ zwischen dem SV Schwörsheim-Munningen und dem Lauber SV wurde vom zweiten Spieltag auf den 24. Juli vorgezogen, um im Rahmen des Sportfests des SV Schwörsheim-Munningen stattfinden zu können (Anpfiff 15 Uhr). (mab, sut)