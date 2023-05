Die Meisterschaft in der Kreisklasse Nord I ist jetzt ein Dreikampf

TSV Ebermergen schließt zum Führungsduo SG Flotzheim/Fünfstetten und SpVgg Deiningen auf. Wolferstadt/Wemding punktet weiter fleißig für Klassenerhalt.

Mit vier Punkten beim Doppeleinsatz am Wochenende hat sich der TSV Ebermergen in der Kreisklasse Nord I an die Tabellenspitze herangekämpft. Ganz vorne ist nun wieder die SpVgg Deiningen nach einem 3:2-Auswärtserfolg, die Rieser haben die SG Flotzheim/ Fünfstetten (1:1 gegen Niederhofen-Hausen) wieder überholt. Ebermergen folgt einen weiteren Zähler zurück. Harburg und Monheim gewannen ihre Heimspiele, der SV Mauren auswärts in Minderoffingen. Und im Tabellenkeller kommt die SG TSV Wolferstadt/ Wemding dem Klassenerhalt immer näher. Dem 1:1 im Nachholspiel gegen Ebermergen folgte am Sonntag ein 4:1-Erfolg gegen den direkten Konkurrenten Birkhausen/Munzingen.

SG Flotzheim/Fünfstetten – SG Niederhofen-Hausen 1:1 (0:0)

In Summe war es am Ende ein gerechtes Unentschieden. In der ersten Hälfte gab es wenig Torchancen, doch die Beste gleich am Anfang in der 7. Minute für die Heimelf: Paul Hauk schob den Ball an den Innenpfosten. Kurz vor der Halbzeit war es wieder Hauk, der sich gut durchsetzt und knapp das Tor verpasste. In der zweiten Hälfte kamen die Gäste mit mehr Biss aus der Kabine und erspielten sich einige Tormöglichkeiten. In der 79. Minute setzte sich schließlich Michael Meyr durch und brachte Niederhofen-Hausen in Führung. Die Heimelf wachte nun auf, wirkte in der Schlussphase überlegen, und in der Nachspielzeit gelang auch noch der Ausgleichtreffer durch Elion Shala. (fsv)

SG TSV Wolferstadt/Wemding – SG Birkhausen/Munzingen 4:1 (1:0)

In den ersten 30 Minuten boten beide Seiten spielerisch nicht viel. Die Gäste kamen ab diesem Zeitpunkt besser in die Partie, aber mitten in der Druckphase erzielte die Heimelf (39.) durch den kurz zuvor eingewechselten Adrian Kämmerling die 1:0-Pausenführung. Auch die zweite Halbzeit begann zunächst ohne nennenswerte Torchancen. Es dauerte bis zur 67. Spielminute, ehe Robert Hofmann das 2:0 markierte. Kurz darauf scheiterte er noch am Gästekeeper Giesemann. Birkhausen/Munzingen kam in der 85. Minute per Foulelfmeter durch Daniel Leiminger zum Anschlusstreffer. Doch Furkan Hotun und Robert Hofmann machten mit ihren Treffern in der Nachspielzeit den wichtigen Sieg für die SG Wolferstadt/Wemding im Abstiegskampf endgültig klar. (wore)

TSV Harburg – TSV Mönchsdeggingen 3:0 (0:0). Die Gastgeber gewannen die Partie verdient. Die erste Halbzeit und auch weite Teile der zweiten Hälfte war Harburg die spielbestimmende Mannschaft, doch ein Tor konnte nicht erzielt werden. Ein gut gesteckter Ball von Kapitän Jonas Wiedenmann auf Nicolas Rieß erlöste die Heimmannschaft mit dem 1:0 (77.). Daniel Langer bereitete kurz darauf das 2:0 durch einen Pass auf Rieß vor, der erneut traf. Kurz vor Abpfiff des konsequent leitenden Jürgen Bohmann flankte Kai Kächler über rechtsaußen ins Zentrum und Christoph Kolitsch war vor Gäste-Torhüter Mathias Göttler am Ball und erzielte den 3:0-Endstand (89.). (tsv)

SpVgg Minderoffingen – SV Mauren 0:1 (0:1)

Bei der insgesamt verdienten Heimniederlage besaßen die Gastgeber im ersten Durchgang ein klares Übergewicht an Tormöglichkeiten. Adrian Stimpfle setzte den ersten Warnschuss (17.) und Pascal Wolfschläger zielte bei seiner Großchance neben das Gästetor (24.). Auch Matthias Eichbergers Ball strich am langen Pfosten vorbei (45.). Praktisch mit dem Pausenpfiff ging Mauren in Führung, als Manuel Schreitmüller einen Foulelfmeter sicher zum 0:1 verwandelte (45.+2). Die Gästeführung bedeutete auch einen Knackpunkt im Spiel der Heimelf, die im zweiten Durchgang nur noch wenige Möglichkeiten besaß. Lediglich Stimpfle sorgte mit seinem Freistoß für Gefahr, den SVM-Keeper Björn Strauß klasse parierte (55.). Danach gelang beiden Teams nichts Zählbares mehr, die abstiegsbedrohten Gastgeber fügten sich in ihr Schicksal. (rn) TSV Ebermergen – SV Schwörsheim-Munningen 1:0 (0:0). Gegen das Schlusslicht tat sich der Tabellendritte ziemlich schwer und schaffte nur ein knappes 1:0. In der ersten Hälfte gab es für beide Mannschaften wenig Torchancen. Nach dem Pausenpfiff kamen die Hausherren besser aus der Kabine und machten in der Anfangsphase mehr Alarm. In der 48. Minute verhinderte der Pfosten das 1:0, nachdem Ebermergens Spielertrainer Stefan Falch aus der Drehung heraus im Strafraum zum Abschluss kam. Auch im weiteren Spielverlauf waren die Ebermergener aktiver und drängten aufs Tor. Dieses fiel dann in der 66. Minute, nachdem André Macho einen Schuss nur an den Pfosten setzte, aber der eingewechselte Markus Mühleidner den Abpraller zum einzigen Tor des Spiels nutzte. Nur wenig später hatten die Gäste den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterten aber an Torwart Dennis Macho. Gegen Ende der Partie waren die Hausherren weiterhin spielbestimmend, konnten aber keine Möglichkeit mehr verwerten. (sh)

TSV Monheim – Lauber SV 3:1 (3:0)

Die Monheimer erwischten einen Traumstart und gingen bereits wenige Minuten nach Anpfiff in Führung. Leon Kaspar legte im Strafraum quer auf Jannis Rosskopf, der trocken zum 1:0 einschob. Der TSV war in Folge weiter spielbestimmend und hielt den Druck hoch. Folgerichtig stand es bald 2:0. Nach einem lang Ball leitete Kaspar auf Lukas Felbinger weiter, der aus 16 Meter flach abschloss. Kurz darauf erhöhte Timo Kotter per Kopfball noch auf 3:0. Nach der Halbzeit bot sich dann ein anderes Bild. Der TSV ging deutlich vom Gas, was die Lauber wieder besser ins Spiel kommen ließ. Demzufolge gelang den Gästen nach einem Eigentor noch der Anschlusstreffer. Wirklich gefährlich wurde es allerdings auf beiden Seiten nicht mehr. (tsv)

SG TSV Wolferstadt/Wemding – TSV Ebermergen 1:1 (0:0)

Gleich zu Beginn der Nachhol-Partie am Freitagabend verpasste es die Heimelf, in Führung zu gehen. Robert Hofmann scheiterte aber freistehend an Gästekeeper Dennis Macho. Ebermergen kam erstmals nach gut einer halben Stunde gefährlich vors Tor, aber Schlussmann Johannes Lehmann klärte. Kurz danach ging ein Weitschuss von Kevin Reicherzer knapp am TSV-Tor vorbei und unmittelbar vor der Pause hatten die Gäste noch die Chance, in Führung zu gehen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit gab es mehrere Chancen auf beide Seiten. Es dauerte aber bis zur 59. Minute, ehe Ebermergen durch André Macho das 0:1 erzielten. Die SG spielte allerdings engagiert weiter und der eingewechselte Tim Nikolai erzielte nach perfektem Zuspiel von Hofmann den Ausgleichstreffer. Beide Mannschaften versuchten, noch auf Sieg zu spielen – letztlich blieb es beim gerechten Unentschieden. (wore)