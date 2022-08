FC Zell/Bruck stellt Münster ein Bein

Der Favorit aus Münster verliert 1:3 und kassiert damit seine erste Saisonniederlage in der Fußball-Kreisklasse Neuburg. Der SV Feldheim stellt in der Schlussphase die Weichen auf Sieg.

Im Titelrennen ist die SG Münster/Holzheim zum ersten Mal gestrauchelt. Beim FC Zell/Bruck unterlag die Elf mit 1:3. Besser machte es da der SV Feldheim, der den Gastgebern aus Wagenhofen die Grenzen aufzeigte – dafür allerdings lange benötigte.

SV Wagenhofen – SV Feldheim 1:4 (). Die Gastgeber traten ersatzgeschwächt an und verloren am Ende trotz großer Gegenwehr auch verdient. Der SV Feldheim war vor allem in der ersten Hälfte klar spielbestimmend und ging in der 20. Minute in Führung. Torschütze war Philipp Stefan. Wagenhofen beschränkte sich weitgehend auf das Verteidigen und agierte nach vorne meist mit weiten Bällen. Völlig überraschend erzielte Entagon Nasufaj kurz nach dem Wechsel mit einem schönen Heber das umjubelte 1:1 für den SVW (56.). Dieses Ergebnis hielt bis zur 87. Minute und ein Punktgewinn für die Gastgeber war durchaus im Bereich des Möglichen. Doch dann ging es Schlag auf Schlag. Innerhalb von fünf Minuten schraubten Felix Zastrow mit einem Doppelschlag und Emanuel Edel mit seinem Treffer das Ergebnis auf 1:4 (87./88./90. Minute). (hugo)

FC Zell/Bruck – SG Münster/Holzheim 3:1 (0:0). Zu einem wahren Überraschungssieg kam der FC Zell/Bruck gegen den Favoriten aus Münster. Wie erwartet nahmen die Gäste von Beginn an das Heft in die Hand, hatten mehr Ballbesitz und kamen bereits in der 4. Minute zu einem Lattentreffer. In der Folge waren die Rollen klar verteilt: Die Heimelf stand tief und setzte auf Konter, wodurch sie auch zur ein oder anderen Tormöglichkeit durch Marvin Knott und Marcel Girbinger kamen. Auch der SV Münster konnte sich einige Chancen erarbeiten, jedoch ohne Torerfolg.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Rollenverteilung unverändert, ehe der FC Zell/Bruck nach einer Ecke in der 69. Minute nicht entschlossen klärte und Jonas Raab das Gewirr im 16er zum 0:1 für die SG Münster/Holzheim ausnutzte. Im direkten Gegenzug konnten die Zeller nach einem langen Ball durch eine starke Einzelaktion von Marcel Girbinger zum 1:1 ausgleichen (71.). In der 74. Minute kam es dann nach einem weiteren Konter zum 2:1 für die Heimelf durch Thomas Seißler, der eine scharfe flache Flanke mit seinem Treffer veredelte. In der Folge warf der SV Münster alles nach vorne und kam zu einigen Abschlüssen, die der Zeller Keeper Lukas Gottschall jedoch alle zu verteidigen wusste. Fünf Minuten vor Schluss war es dann Christoph Vetter, der nach einem weiteren Konter inklusive doppelten Doppelpass sehenswert ins Kreuzeck und somit zum 3:1-Endstand traf (86.). (AZ)