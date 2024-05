Heißer Kampf um den Aufstiegsrelegationsrang der A-Klasse Nord

Birkhausen klettert auf Rang zwei, Verfolger Wechingen fällt vorerst zurück, da der TKSV nicht antritt.

Mit dem 2:1-Sieg in Ederheim liegen die Fußballer der SG Birkhausen/Munzingen nun mit einem Punkt Vorsprung vor dem SC Wallerstein auf Rang zwei der A-Klasse Nord. Wallerstein zeigte ebenfalls Nervenstärke und sicherte sich mit einem 1:0 gegen den SV Schwörsheim-Munningen drei wichtige Punkte. Dahinter lauern Wechingen und Nähermemmingen/Baldingen, die beide nur einen Punkt Rückstand auf den zweiten Platz haben, wobei die Partie des SV Wechingen beim TKSV Donauwörth nicht angepfiffen wurde, da Letzterer nicht antrat.

SpVgg Ederheim – SG Birkhausen/Munzingen 1:2 (0:0). Ederheims Lehmann scheiterte aus 15 Metern, während auf der Gegenseite Keeper Cama bravourös gegen Wiedemann hielt. Auch Lehmanns zweiter Versuch misslang und Konles Drehschuss hielt der glänzend aufgelegte Cama, der zudem zwei Schüsse von Leiminger parierte. Nach der Pause wurde der Meister offensiver, doch die SG schlug eiskalt zu. Innerhalb einer Minute erzielten Stefan Giesemann und Daniel Leiminger die Treffer zur 2:0-Führung (56. und 57.). Ederheims Lars Möhnle brachte sein Team per Kopfball zurück ins Spiel (68.), aber trotz Chancen für Buser und Brenner gelang der Ausgleich nicht mehr. Besonderes Vorkommnis Gelb-Rot für Rigo Reinhardt (84./SpVgg). Zuschauer: 60. (wwei)

SC Ederheim – SG Birkhausen/Munzingen3:2 (2:0). Schon am Freitagabend sicherte sich Nähermemmingen die Punkte. Nach einem frühen Fehlschuss von Robin Prügel brachte Dionit Latifi das Heimteam in Führung (18.). Marcel Köhnlein erhöhte mit dem Pausenpfiff nach einer Ecke auf 2:0. Otting hatte in der zweiten Halbzeit mehr Spielanteile, doch zunächst vergab André Gebele die Vorentscheidung. In der 76. Minute verkürzte Benjamin Roßkopf auf 2:1, doch Tim Angerer stellte per Foulelfmeter den alten Abstand her (86.). Die Gäste verkürzten mit Simon Kauffeldts Handelfmeter noch auf 3:2. (90.+3). Zuschauer: 120. (wwei)

Knapper Sieg für den SC Wallerstein

SC Wallerstein – SV Schwörsheim-Munningen 1:0 (0:0). In den ersten Minuten dominierten die Gäste, doch dann übernahm der SCW das Spielgeschehen, ohne sich Torchancen zu erspielen. Beide Mannschaften kamen vor der Pause nur zu je einem Torschuss. In der zweiten Halbzeit drehte die Heimelf auf: Eyüp Cakir scheiterte zunächst aus spitzem Winkel am Torwart, doch nach einem Zuspiel auf Moritz Benninger bediente dieser den mitgelaufenen Cakir, der zum 1:0 einschob (51.). Die einzige Gästechance parierte Marc Gonschorowski souverän. Eyüp Cakir vergab später die Entscheidung, als er freistehend an Tobias Bucher scheiterte. Zuschauer: 100. (wwei)

FC Maihingen II – SG Hohenaltheim/Amerdingen 3:0 (1:0). Maihingen sicherte sich einen souveränen Sieg. Nach einer frühen Parade von Keeper Haas traf Martin Zekl in der 25. Minute spektakulär per Hacke. Hoffmann verpasste kurz darauf das Tor, und Haas’ Schuss ging knapp vorbei. Kurz vor der Pause hatten die Gäste Pech, als sie nur den Pfosten trafen. Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Adrian Greiner auf 2:0 (50.). Die Gäste verfehlten aus kurzer Distanz das Tor und Nikos Singer setzte einen Nachschuss über die Latte. In der 88. Minute machte Singer dann alles klar und erzielte den 3:0-Endstand. Zuschauer: 40. (wwei)

Eintracht T.R.B. macht es in der zweiten Hälfte nochmal spannend

SV Wörnitzstein-Berg II – Eintracht T.R.B. 2:3 (0:3). In der 22. Minute brachte Alfred Reichardt die Eintracht in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Johannes Templer per Foulelfmeter auf 2:0 für T.R.B. Die Hausherren waren geschockt und so fiel wiederum nur drei Minuten später das Tor zum 0:3 durch Tobias Trommer. Nach der Pause wurde es nochmal spannend: Matthias Lechner passierte ein Eigentor zum Anschlusstreffer des SVW (66.) und zwei Minuten später brachte Mohammed amini die Gastgeber auf 2:3 heran. Doch zu mehr reichte es nicht mehr. Zuschauer: 80. (svwb)

Das Spiel des BC Huisheim gegen die SG Großsorheim/Hoppingen findet erst am Pfingstmontag statt.