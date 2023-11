SG Holzheim/Münster muss sich geschlagen geben

1:4-Niederlage gegen Sinning in der A-Klasse Neuburg. Staudheims und Bayerdillings Fußballer punkten dreifach.

Mittlerweile auf den sechsten Rang hochgearbeitet hat sich der SV Bayerdilling in der Fußball-A-Klasse Neuburg. Das Team gewann am vergangenen Spieltag gegen Feldkirchen mit 2:0. Auch der FC Staudheim konnte sich durchsetzen, wenn auch knapp. Holzheim verlor.

FC Staudheim – TSV Ober/Unterhausen 1:0 (0:0). Bei stürmischem Wetter spielten die Gastgeber in der ersten Hälfte mit dem Wind und versuchten diesen Vorteil von Beginn an auszunutzen, indem sie sehr hoch zustellten, da es fast unmöglich war für die Gäste, den Ball von hinten herauszuschlagen. Dominik Sager nutzte dann in der 14. Minute die Windunterstützung und zog aus gut 25 Meter ab – der Ball schlug links oben im Gästetor zur 1:0-Führung ein. Staudheim versuchte danach weiter immer wieder einen Spieler in Schussposition zu bekommen, aber die Gäste stellten die Räume gut zu. In der 42. Minute trafen die Gastgeber die Latte.

Danach spielten die Gäste mit dem Wind und kamen auch zu einem guten Fernschuss den aber Staudheims Torwart stark parierte. Mitte der zweiten Halbzeit ließ der Wind nach und Staudheim konnte sich immer besser befreien. Der FCS hätte das Spiel entscheiden können, doch zwei gute Möglichkeiten blieben ungenutzt. Staudheims Torwart Maske rettete mit der letzten Aktion des Spiels den wichtigen 1:0-Heimsieg. Zuschauer: 40. (AZ)

SG Holzheim/Münster – SV Sinning 1:4 (0:2). Die Gäste nahmen verdient die drei Zähler aus Holzheim mit. Mitte der ersten Hälfte brachte Pascal Wiesner den SV Sinning nach einem Eckball in Führung. Noch vor der Pause erhöhte David Kramek auf 0:2, nachdem er mit einem Schuss ins lange Eck über Heimkeeper Marco Weiß erfolgreich war (37.). Nach dem Wechsel verkürzte Julian Spies für die SG, er brauchte das Leder aus fünf Metern nach einem Querpass nur noch über die Linie zu drücken. Zu diesem Zeitpunkt war genau eine Stunde gespielt, doch fünf Minuten später war der Zwei-Tore-Abstand wiederhergestellt: Sinnings Goalgetter Florian Printer hatte einen Strafstoß sicher verwandelt. Den Schlusspunkt zum 1:4 setzte Sebastian Schimpl, der nach einem langen Ball ins kurze Eck traf. Zuschauer: 45. (mwe)

SV Bayerdilling belohnt sich mit drei Punkten

SV Bayerdilling – SC Feldkirchen 2:0 (0:0). Bayerdilling begann stark und hatte gleich zwei gute Möglichkeiten, doch Gästetorwart Martin Bechtold parierte hervorragend. Im Anschluss kamen die Gäste besser ins Spiel. Ab Mitte der ersten Halbzeit verflachte die Partie zunehmend. Lediglich in der 32. Minute konnte die Heimelf den Ball aus dem Gewühl im Strafraum nicht im Tor unterbringen. Mit dem torlosen Unentschieden ging es dann in die Halbzeit.

Feldkirchen kam besser aus der Pause und spielte nach vorne, aber Abwehrchef Matthias Krüger klärte auf den letzten Drücker. Nach einigen Chancen auf beiden Seiten ging Bayerdilling in Führung. Güven Deniz wurde im Strafraum schön angespielt, legte sich den Ball zurecht und schloss flach ins rechte Eck ab (71.). Nur eine Minute später setzte sich dann Patrick Berger über links durch, umspielte den herauseilenden Torwart und schob ins leere Tor zum 2:0 ein. Nur wenig später die nächste Großchance für Bayerdillings Johannes Gröger mit einem Schuss gegen den Lauf des Torwarts, aber wieder war dieser zur Stelle und klärte zur Ecke. Feldkirchen gab nicht auf. Eine weitere Großchance Bayerdillings vergab Güven Deniz. Zuschauer: 90. (AZ)