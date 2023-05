Kampf um den Titel der A-Klasse Nord

An der Spitze der Tabelle geht es relativ eng zu. Gundelsheim schwächelt mit nur einem Punkt aus zwei Spielen. Davon profitiert die Eintracht Tagmersheim/Rögling/Blossenau.

Spätestens nach diesem Spieltag-Wochenende müssen die Teams an der Tabellenspitze immer den Rechenschieber dabei haben. Denn das Meisterschaftsrennen könnte zu einem knappen Dreikampf werden, nachdem der TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau von möglichen sechs Punkten nur einen Zähler erzielt hatte, Spitzenreiter Megesheim in Wallerstein verlor (2:3-Niederlage) und plötzlich auch noch Eintracht Tagmersheim-Rögling-Blossenau mitmischt.

Eintracht T.R.B. – TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau 3:1 (2:1). Im Nachholspiel gegen Eintracht T.R.B. gab es für die Gäste nichts zu holen. Vor der Partie war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Thorsten Wilfert erzielte ein schnelles 1:0, Johannes Templer baute die Führung kurz darauf auf 2:0 aus. Dominik Strasser verkürzte nach einer halben Stunde auf 2:1. Mit dem 3:1 sicherte Templer T.R.B. den etwas überraschenden Sieg.

Die Hausherren rückten in der Tabelle auf den dritten Platz. Gundelsheim/Weilheim-Rehau rangiert weiter auf dem zweiten Platz, hat durch den Dämpfer aber an Boden verloren.

TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau – TKSV Donauwörth 3:3 (3:3). Jonas Pfeifer und Sv Söllner sorgten für eine schnelle 2:0-Führung. Doch die favorisierte Heimelf musste kurz danach zwei Treffer hinnehmen. Jonas Meusel erzielte in der 26. Minute das 3:2. Doch Yunus Temizyürek glich mit seinem zweiten Trefer erneut aus. Nach der Pause war die Luft raus, wenngleich die Hausherren in der Schlussphase beste Möglichkeiten zum Sieg hatten. (be)

SV Otting überzeugt durch kämpferische Leistung

SV Otting – SpVgg Ederheim 2:1 (1:0). Die Teams agierten in der Anfangsphase auf Augenhöhe. Tim Vogel erzielte in der 28. Minute das verdiente 1:0 für den SVO. Nach der Pause kamen die Gäste besser ins Spiel. Durch einen von Marco Gröninger verwandelten Elfmeter verkürzte Ederheim auf 1:1. Die Hausherren überzeugten nun durch ihre kämpferische Leistung. Mit seinem zweiten Tor sicherte Vogel dem SVO den verdienten Sieg. (sv)

FC Maihingen II – SV Wörnitzstein-Berg II 2:0 (1:0). Das 1:0 durch Sebastian Hofmann brachte die Hausherren auf die Siegerstraße. Es dauerte allerdings bis zur 80. Minute, als Gebriel Stimpfle mit dem 2:0 alles klarmachte. (dz)

BC Huisheim – FSG Mündling-Sulzdorf 2:1 (0:0). In einem rasanten Lokalderby behielt die Heimelf glücklich die Oberhand.In der 35. Minute steuerte Georg Heckel allein auf den BCH-Torwart zu, der aber reaktionsschnell parat war. In der 55. Minute hatten die Huisheimer bei einer Heckel-Großchance viel Glück. Auf der Gegenseite fanden ein Springenzaun-Kopfball und Schussversuche von Heinrich Straßer und Andreas Rebele nicht den Weg ins Tor. In der 67. Minute erzielte dann aber Andreas Rebele mit einem satten Flachschuss das 1:0. Aber bereits eine Minute später schob Marco Prestle nach einem Lattenabpraller das Leder zum Ausgleich ins Netz. Das Lokalderby-Drama erreichte seinen Höhepunkt, als Philipp Straßer in der 90. Minute nach einer zu kurzen Abwehr den Ball zum 2:1 ins Tor schob. (ke)

SV Wechingen – Großsorheim/Hoppingen 4:3 (2:1). Der SVW feierte einen verdienten Heimsieg. Nach einer sehenswerten Kombination traf Daniel Dürrwanger zum 1:0. Mit dem nächsten Angriff sorgte Tom Hertle für das 2:0. Die Gäste gaben nicht auf und kamen durch den verwerteten Abpraller von Jonas Ganzenmüller zum Anschlusstreffer. Daniel Dürrwanger erzielte nach Hertle-Vorlage das 3:1. Nach einem Eigentor zum 3:2 wurde die Partie hektischer und nach Vorlage von Schröppel vollendete Axel Dürrwanger zum 4:2. Den Abschluss bildete ein vpn Christoph Beck verwandelter Handelfmeter zum 4:3. (rn)