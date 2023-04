Kein Sieger im Topspiel der A-Klasse West III

Tapfheim und Villenbach trennen sich torlos. Mertingen II schlägt den TSV Bäumenheim im Derby.

Im Topspiel der Fußball-A-Klasse West III hielten die Villenbacher den Tabellennachbarn aus Tapfheim auf Abstand. Das torlose Remis reichte dafür aus. Tapfheim liegt nun acht Punkte hinter Spitzenreiter Bissingen. Im Lokalderby in Bäumenheim gelang Mertingen II mit einem 3:1-Sieg die Revanche für die Hinspiel-Schlappe. Genderkingen bleibt nach dem 1:3 gegen Kicklingen-Fristingen II stark abstiegsgefährdet.

SV Genderkingen – SV Kicklingen-Fristingen II 1:3 (1:2). In einer umkämpften, aber chancenarmen ersten Halbzeit ging der SVG durch Fortunate Kugonza per Nachschuss nach einem Freistoß in Führung. Postwendend konnten die Gäste per Foulelfmeter durch André Fuchsluger ausgleichen. Kurz vor der Pause gab es erneut Strafstoß für die Gäste, die dadurch erstmals in Führung gingen. Nach der Pause drängte der SVG auf den Ausgleich, konnte sich jedoch zu selten in eine gute Abschlusssituation bringen. Der dritte Strafstoß des Tages, welcher erneut durch André Fuchsluger verwandelt wurde, brachte somit die Entscheidung zum verdienten Sieg der Gäste. (svg)

SpVgg Brachstadt-Oppertshofen – SG Lutzingen 2:5 (1:1). In einem umkämpften Spiel zwischen der SpVgg Brachstadt-Oppertshofen und der SG Lutzingen verließen am Ende die Gäste mit 2:5 als Sieger den Platz. Die SpVgg ging zwar mit 1:0 durch Thomas Eisenbarth und mit 2:1 durch Iosif Craciunesc in Führung, doch konnte die SG Lutzingen zweimal ausgleichen. In der 70. Minute gingen die Gäste das erste Mal in Führung und gaben diese nicht mehr aus der Hand. Die SpVgg drängte zwar weiter auf den Ausgleich, kam aber zu keinem Treffer. Im Gegenteil, die SG Lutzingen konnte durch zwei weitere Treffer ihre Führung ausbauen und gewann mit 2:5. (sp)

FC Mertingen II revanchiert sich für Hinspielpleite

TSV Bäumenheim – FC Mertingen II 1:3 (0:1). Die mit dem letzten Aufgebot spielenden Hausherren zeigten gleich in der Anfangsphase mit beherztem Fußball, dass sie gewillt waren, diese Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden. Klar war aber auch, dass sich die Gäste für die in der Vorrunde erlittene 1:4 Niederlage revanchieren wollten. In der 42. Minute köpfte Daniel Dürr zum 0:1 ins Tor. Nach dem Wiederanpfiff übernahmen die Gäste das Zepter, aber nun erzielten die Hausherren durch Bernhard Mayr das 1:1. Peter Niebler gelang mit einem Hinterhaltschuss das 1:2. Siegi Mathy schloss nach einem überlegten Konter zum 1:3 ab. (ba)

Villenbach – SC Tapfheim 0:0. Keinen Sieger gab es beim Topspiel zwischen dem Zweiten aus Villenbach und den Gästen aus Tapfheim. Alle Bemühungen der Villenbacher Strobel-Schützlinge blieben gegen den Tabellennachbarn aus dem Donau-Ries-Kreis ohne zählbaren Erfolg. (do)