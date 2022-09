Offener Schlagabtausch endet mit Harburger Derbysieg

Plus TSV Harburg fährt 2:1-Sieg gegen den SV Mauren in der Kreisklasse Nord I ein. Flotzheim erobert nach 4:1-Erfolg im Spitzenspiel gegen Monheim die Tabellenspitze. Wolferstadt gibt die Partie aus der Hand, Ebermergen siegt.

Die SG Flotzheim/Fünfstetten hat das Spitzenspiel der Fußball-Kreisklasse Nord I, Erster gegen Zweiter, gegen den TSV Monheim mit 4:1 gewonnen und hat nun mit dem Rivalen aus der Nachbarschaft die Plätz getauscht. Im zweiten Topspiel des Spieltages, ebenfalls einem Derby, setzte sich der TSV Harburg mit 2:1 gegen den SV Mauren durch. Auch der TSV Ebermergen mischt nach einem 2:0 gegen den Lauber SV weiter oben mit und ist nun Tabellendritter. Die SG TSV Wolferstadt/TSV Wemding musste eine knappe Heimniederlage in der Nachspielzeit hinnehmen.