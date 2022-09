TSV Harburg blickt wieder nach oben

Plus Nach dem 3:1-Heimsieg sind die Burgstädter nun Vierter. Der starke Aufsteiger Mauren verliert zum ersten Mal.

Am 7. Spieltag der Fußball-Kreisklasse Nord I hat es nun auch den SV Mauren erwischt: Der starke Neuling unterlag trotz langer Überzahl bei der SG Birkhausen/Munzingen 0:1. Der TSV Harburg, in der Vorsaison noch Vizemeister, orientiert sich nach mäßigem Start immer mehr nach oben, gewann 3:1 gegen Schwörsheim-Munningen. Monheim festigte mit einem 2:1 bei Niederhofen-Hausen seine Position im Vorderfeld. Die Partie der SG Flotzheim/Fünfstetten beim Sportclub D.L.P. sollte wegen des Nördlinger Stadtmauerfestes zunächst unter der Woche ausgetragen werden, ist nun aber auf unbestimmte Zeit verschoben.