Pech in letzter Minute für den TSV Rain

Vor rund 500 Zuschauern hatte der TSV Rain (in Rot) den TSV Landsberg am Rande eines Punktverlusts. Doch die Tillystädter hatten am Ende auch etwas Pech und kassierten kurz vor Schluss das dritte Gegentor.

Plus Die Tillystädter liegen bei Favorit TSV Landsberg schon 2:0 vorn. Doch dann schlagen die Hausherren zurück.

Von Margit Messelhäuser und Stephanie Anton

Ganz knapp war der TSV Rain an einem Punktgewinn dran beim Aufstiegskandidaten TSV Landsberg. Am Ende dauerte die Nachspielzeit zu lange und so mussten sich die Rainer in diesem Spiel der Fußball-Bayernliga knapp mit 2:3 geschlagen geben.

Dass die Landsberger in ihren Spielen schon mehrmals Startschwierigkeiten hatten, ist inzwischen bekannt. Und das machte sich der TSV Rain zunutze. Vom Anpfiff weg gingen die Gäste mit hoher Laufbereitschaft und großem Einsatz die Partie an. Landsberg kam überhaupt nicht ins Spiel, wurde von den Rainern, die richtig frech auftraten, förmlich überrumpelt. Schon in der ersten Minute gab Rain den ersten Warnschuss ab und blieb auch danach am Drücker. So war das schön herausgespielte 1:0 durch Bosko Trivic bereits in der 8. Minute nicht unverdient.

