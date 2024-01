Streckenrekord in Mauren wird um fast drei Minuten unterboten

Der Dreikönigslauf war eine Reise wert, dank Gast-Star Dieter Baumann, guter Organisation sowie milden Temperaturen. Der neue Rekord ist das i-Tüpfelchen.

„Leicht, locker und lächelnd durch den Wald“ hieß es beim 8. Dreikönigslauf in Mauren. Viele freiwillige Helferinnen und Helfer sorgten im Vorfeld für bestens präparierte sowie beschilderte Strecken, die von zahlreichen Streckenposten und der Feuerwehr gesichert wurden. Bei milden Temperaturen und optimalen Laufbedingungen gingen die motivierten 163 Läuferinnen und Läufer die teils sehr anspruchsvollen Steigungen beim „Lauf zum Fuchsbau“ an.

Rudi Beck von der Abteilung Laufen des SV Mauren begrüßte vor dem Start die Teilnehmer, bevor um 10 Uhr der Startschuss für das Hauptfeld auf der Zehn-Kilometer-Strecke erfolgte. In das Läuferfeld hatte sich, wie bereits vergangenes Jahr, auch Dieter Baumann aus Tübingen gemischt, der in Barcelona 1992 über 5000 Meter die Goldmedaille errang. Nur zwei Minuten später startete der Hobbylauf, bei dem es eine sieben Kilometer lange Strecke ohne Wertung für sowohl Läufer als auch Walker zu absolvieren gab. Um 10.10 Uhr ging es dann auch für die Schülerinnen und Schüler auf die knapp drei Kilometer lange Strecke.

Mario Leser von der LG Zusam bricht den Streckenrekord in Mauren

Die ersten Zielläufer ließen nicht lange auf sich warten und dabei entwickelte sich im Drei-Kilometer-Lauf für Kinder und Jugendliche ein spannender Dreikampf um den Sieg. Julian Lang (LG Augsburg) und Simon Naschwitz ( TSV Wemding) lieferten sich in jeweils 11:41 Minuten ein Fotofinish vor dem drittplatzierten Anton Spielberger (SV Mauren), der mit nur einer Sekunde Abstand folgte. Spannend ging es in dem Feld des Hauptlaufes mit insgesamt 122 Läufern zu. Bei den Männern konnte sich Mario Leser (LG Zusam) mit fantastischem neuem Streckenrekord in einer Zeit von 35:10 Minuten, und damit fast drei Minuten schneller als der bisherige Streckenrekord, vor Manuel Leinfelder (LG Warching) mit 37:36 Minuten durchsetzen. Als Dritter lief Matthias Ritzka (Team Optimum) mit 38:23 Minuten ins Ziel. Nach 46:31 Minuten durchlief dann bereits die erste Frau, Lokalmatadorin Christine Lernhard vom SV Mauren, den Zieleinlauf, gefolgt von Tina Chrobok (47:00) und Diana Naschwitz (48:41) aus Wemding. Alle Ergebnisse sowie die Altersklassenwertungen sind auf der Homepage der LG Donau-Ries und bei my.raceresult.com/261353 einsehbar.

Dieter Baumann überzeugte nicht nur auf der Strecke, sondern auch bei seinem hundertminütigen Kabarettprogramm am Abend zuvor mit Ausdauer. Foto: Lisa Schmidt

Die Veranstalter des SV Mauren freuten sich, die Läuferinnen und Läufer wieder wohlbehalten im Ziel mit Tee, Obst und Kuchen in Empfang nehmen zu können. Der besondere Gast Dieter Baumann sorgte nicht nur beim Start für Aufregung unter den Läufern, sondern auch lange nach dem Zieleinlauf musste er sich den Fragen und vielen Foto-Wünschen der Teilnehmer stellen. Dabei genoss er nicht nur die gute Organisation und die abwechslungsreiche Strecke, sondern auch den gemütlichen Ausklang nach der Siegerehrung mit Feuerschale und vielseitiger Verpflegung.

Baumann begeistert in Mauren auch mit seinem Kabarett-Programm

Bereits am Vorabend begeisterte Baumann im ausverkauften Sportheim des SV Mauren das Publikum mit seinem Kabarett-Programm „Dieter Baumann läuft halt (weil singen kann er nicht)“. Auf dem Laufband führte er dabei die Zuschauer amüsant durch die Strapazen eines Ultra-Marathons, nicht ohne dabei sich und die anderen Weggefährten auf die Schippe zu nehmen. Hierbei involvierte er geschickt anwesende Marathonläufer und auch die Verantwortlichen vom SV Mauren auf eine humorvolle Art und Weise in die Geschichte. Nur immer wieder unterbrochen vom Applaus der Zuschauerinnen und Zuschauer absolvierte Baumann sein hundertminütiges Bühnenprogramm, wie beim richtigen Marathon auch, gänzlich ohne Pausen und mischte sich nach dem Ende unter das rundum zufriedene Publikum.

Der SV Mauren bedankt sich nicht nur bei den zahlreichen Läufern, sondern auch bei den vielen engagierten Helfern und Sponsoren, ohne die dieser erfolgreiche Abend und der Dreikönigs-Lauf nicht möglich gewesen wären. (AZ)