Streckenrekord zum Auftakt der neuen Jedermannslaufserie in Mauren

Rund 400 Anmeldungen sorgen für einen würdigen Rahmen beim Start der Jedermannslaufserie in Mauren. Vor allem ein Teilnehmer setzt ein echtes Ausrufezeichen.

Rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind beim Auftakt der diesjährigen Jedermannslaufserie der LG Donau-Ries in Mauren am Start gewesen. Dabei gab es einen spektakulären Streckenrekord.

Der gastgebende SV Mauren sorgte für bestens präparierte sowie beschilderte Strecken durch die Wälder rund um den Eisbrunn. Auf den Routen sicherten über ein Dutzend Streckenposten und die freiwillige Feuerwehr wichtige Wegmarken. Zu Beginn sorgte Nebel noch für kühlere Temperaturen, doch als dann der Startschuss für den Hauptlauf über zehn Kilometer fiel, motivierte der Sonnenschein mit optimalen Laufbedingungen alle Läufer, die anspruchsvolle Steigung hoch auf den Eisbrunn zu bewältigen. Fünf Minuten später ging es dann auch für die 124 Schülerinnen und Schüler, wie aber auch für viele Erwachsene auf die knapp drei Kilometer lange Strecke. Kurz darauf starteten die Walker auf ihre sechs Kilometer lange Runde.

Ein Starter der Quelle Fürth pulverisiert den bisherigen Rekord in Mauren

Der erste Zielläufer ließ nicht lange auf sich warten: Luca Schreitmüller (TSV Harburg) erreichte bereits nach 10:30 Minuten das Ziel. Gerade angekommen, folgte auch schon das erste Mädchen in Person von Annika Knaus (TSV Nördlingen) mit einer Zeit von 12:41 Minuten. Beide traten in der Altersklasse U16 an.

Ein neuer Streckenrekord auf die zehn Kilometer wurde von dem Erstplatzierten der Männer, Jamie Williamson (LAC Quelle Fürth), aufgestellt. Er benötigte glatte 32 Minuten und war damit über drei Minuten schneller als der Sieger des vorigen Jahres, Andreas Beck (LG Zusam), der in diesem Jahr mit einer Zeit von 35:09 Dritter wurde. Als Zweiter lief Mario Lesser (LG Zusam), mit einem Abstand von 2:21 Minuten zum Erstplatzierten ins Ziel. Nach 43:40 Minuten durchlief bereits Lea Schmitz (TSV Oettingen) als erste Frau den Zieleinlauf, dicht gefolgt von Anna Krötzinger (LG Zusam) mit 43:55 Minuten. Dritte wurde Verena Kurka, ebenfalls von der LG Zusam, in 44:44 Minuten.

Teilnehmerstärkster Verein ist der VSC Donauwörth

Die Sportler des VSC Donauwörth stellten die teilnehmerstärkste Mannschaft mit 61 Läuferinnen und Läufern, gefolgt vom TSV Harburg (40) und den Vereinen aus Nördlingen (36) und Wemding (36). Alle Ergebnisse sind auf der Homepage der LG Donau-Ries zu finden. Der Startschuss zum nächsten Jedermannslauf fällt am 6. November um 10 Uhr in Rain, an dem auch noch Kurzentschlossene die Möglichkeit haben, sich zur Serie oder auch zum einzelnen Lauf nachzumelden.