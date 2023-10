396 Läufer bilden den Auftakt der Jedermannserie

Beim Start der Jedermannserie der LG Donau-Ries in Rain untermauern die Favoriten ihren Status. Vorjahressieger Tobias Gröbl lässt die Konkurrenz erneut hinter sich.

Einen Auftakt nach Maß erlebten die 396 Starterinnen und Starter im Alter von sechs bis 78 Jahren beim ersten Lauf der Jedermannserie in Rain, fanden sie doch angenehme Temperaturen und Sonnenschein vor.

Geübt schickte Rains Bürgermeister Karl Rehm pünktlich um 10 Uhr 254 Läufer und Läuferinnen am Georg-Weber-Stadion auf den mehr als zehn Kilometer langen Hauptlauf. Im Anschluss folgte eine 20-köpfige Gruppe Walker über sieben Kilometer und danach sprinteten 122 Schülerinnen und Schüler auf ihre etwa 3,4 Kilometer lange Strecke. Auch wenn die Anzahl der Teilnehmer heuer unter 400 blieb, zeigte sich Rehm erfreut über den fröhlichen Trubel am Start und wirkte nicht abgeneigt, auch selbst einmal, die in Zusammenarbeit mit dem Bauhof abgesteckte Strecke, als Walker zu testen.

Flaches Streckenprofil in Rain

Der Lauf in Rain hatte mit seinem Verlauf entlang des Lechs ein sehr flaches Streckenprofil und entsprechend schnell waren die ersten Läufer wieder im Ziel.

Der mehrfache Seriensieger Tobias Gröbl von der LG Zusam ließ von Anfang an keine Zweifel an seiner Form aufkommen und gewann den Hauptlauf in 33:31 Minuten mit deutlichem Abstand vor dem zweitplatzierten Manuel Leinfelder (37:41) von der LG Warching, der knapp vor Tobias Ullrich (TSV Harburg) ins Ziel kam.

Schnellste Frau war, die nach längerer Pause wieder startende Bettina Sattler von der LG Zusam in 42:47 Minuten vor der Vorjahressiegerin Theresa Griesbach (LG Warching), die mit 43:27 Minuten sich deutlich von der Drittplatzierten Lea Büsch vom TSV Oettingen (45:47 Minuten) absetzen konnte. Als schnellster Läufer auf der Kurzstrecke überraschte der erst 13-jährige Viktor Bely vom TSV Nördlingen mit 12:26 Minuten, während Julia Weiland eine Triathletin des TSV Harburg in 14:18 Minuten als schnellste Jugendliche ins Ziel kam.

Geschenke für die Gewinner

Betroffen reagierten die Läufer und der veranstaltende TSV Rain über einen Zusammenstoß eines Streckenpostens mit einer Läuferin vor dem Start. Die Läuferin musste durch den vor Ort anwesenden Rettungsdienst versorgt werden.

Bei Eintreffen des Schlussläufers erfolgte die Siegerehrung auf der Kurzstrecke durch die stellvertretende Abteilungsleiterin Claudia Kleinle, die sich insbesondere über einige Erfolge der Rainer Sportler freuen konnte. Den Siegern der Altersklassen U8 bis U16, die die Kurzstrecke absolviert hatten, wurde ein kleines Geschenk überreicht. Die ersten drei Männer und Frauen des Hauptlaufes erhielten im Rahmen der Siegerehrung ebenfalls ein Präsent.

Nächster Jedermannslauf der Serie in Kleinerdlingen

Der nächste Lauf der Jedermannserie der LG Donau-Ries findet am 12. November unter Regie des TSV Nördlingen statt. Es wird nochmals auf den geänderten Startort (Bgm-Schön-Straße in Kleinerdlingen) hingewiesen. Registrierte Serienläufer mit Dauertransponder brauchen sich vor Ort nicht mehr anzumelden.

Laut der Veranstalter können sich kurzentschlossene Hobbyläufer – egal ob als Walker auf der Kurzstrecke oder doch über die ganzen zehn Kilometer – am Tag der Veranstaltung bis 9.40 Uhr im Gemeindezentrum in Kleinerdlingen (Erninger Straße 46) noch anmelden. (AZ)

Die einzelnen Ergebnisse sind wie immer auf der Homepage der LG Donau-Ries unter serie.lg-donau-ries.de/serie abrufbar.