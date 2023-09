Gröbl ist Deutscher Meister über zehn Kilometer Straßenlauf

Der Ausnahmeläufer der LG Zusam feiert einen großartigen Erfolg in Bad Liebenzell. In der Alterklasse M40 ist Gröbl nicht zu schlagen.

Nach einer mehrwöchigen Urlaubspause haben sich die Leichtathleten der LG Zusam eindrucksvoll im Wettkampfgeschäft zurückgemeldet. Für das herausragende Ergebnis sorgte einmal mehr Tobias Gröbl bei den Deutschen Zehn-Kilometer-Straßenlaufmeisterschaften in Bad Liebenzell.

Trotz hochsommerlicher Temperaturen zeigte sich der 40-jährige Ausnahmeläufer zwei Wochen vor seinem Start beim Marathon in Berlin glänzend in Form und lief auf der flachen, schnellen Rundstrecke in hervorragenden 31:06 Minuten zum Deutschen Meistertitel bei den Männern M40.

Dritter Deutscher Meistertitel für Tobias Gröbl

Insgesamt wurden bei dieser Meisterschaft über 700 Läufer und Läuferinnen in drei Rennen auf eine 2,5 Kilometer lange Rundstrecke entlang der Nagold geschickt. Wie wichtig Erfahrung und Renneinteilung an diesem Tag war, zeigte sich schon im ersten Wettbewerb am späten Vormittag. Klug ließ es Tobias Gröbl bei 25 Grad auf den beiden ersten Runden etwas vorsichtiger angehen und lag bei Halbzeit auf Platz 30 im Gesamtfeld. Vor allem aber auf der letzten Runde sammelte der Itzinger dann Läufer um Läufer ein und überquerte auf einem ausgezeichneten 22. Platz im Hauptfeld die Ziellinie im Kurpark. Damit sicherte sich Tobias Gröbl nach den beiden Crosslauftiteln 2012 und 2020 nun schon seinen dritten Deutschen Meistertitel. (AZ)