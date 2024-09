LG Warching überzeugt beim Halbmarathon am Brombachsee

Eine Läuferin und einige Läufer der LG Warching haben sich dem Seenlandhalbarathon in Pleinfeld gestellt. Das gesamte Wochenende war so kalt und verregnet, wie es zuvor beim großen Sportereignis rund um den Brombachsee kaum vorgekommen war. Doch pünktlich zum Start am Sonntag wurde das Wetter spürbar besser. Die Strecke führt einmal um den Großen Brombachsee und wieder zurück zum Start-/Zielbereich in Pleinfeld.

Mit dabei waren viele Sportler aus der Region. Schnellster und neuer Halbmarathon-Bestzeitenkönig der LG Warching über diese Distanz wurde Manuel Leinfelder in 1:20 Stunden. Dicht gefolgt von seinem Zwillingsbruder Lucas in 1:21 Stunden. Gleich dahinter reihte sich Florian Griesbach in starken 1:22 Stunden ein. Alle drei erzielten neue Bestzeiten und belegten die Ränge acht, neun und elf von 940 Finishern.

Theresa Griesbach ist zweitschnellste Frau des Wettbewerbs

Theresa Griesbach hatte ebenso schnelle Beine an diesem Tag und wurde Zweite in der Damenwertung in einer Zeit von 1:28 Stunden. Direkt nach ihr kam schon Günther Kitzinger ins Ziel. Anschließend folgte Maximilian Rammler (1:44). Thomas Kreppold (1:46), Karlheinz Leinfelder (1:51) und Andreas Rossmann (1:56) rundeten das starke Mannschaftsergebnis der LG Warching ab. Für die Läuferinnen und Läufer der LG Warching steht nun der Marathon in Bremen am 6. Oktober auf dem Programm. Pünktlich zu diesem Saisonhöhepunkt steigt die Formkurve bei den Athleten an, wie sie beim Wettbewerb am Brombachsee unter Beweis gestellt haben. (AZ)