München Marathon: Theresa Griesbach stellt neue persönliche Bestzeit auf

Die Läuferin Theresa Griesbach präsentiert sich beim München Marathon in Topform. Eine starke Leistung zeigen aber auch andere Athleten der LG Warching.

Die 36. Auflage des Generali München-Marathon hat rund 18.322 Läuferinnen und Läufer angelockt, verteilt auf mehrere Wettbewerbe. Mit dabei waren auch Athletinnen und Athleten der LG Warching. An der Startlinie für die Marathondistanz von 42,195 Kilometer standen mit weiteren 4.334 Läuferinnen und Läufern, die drei LG Warchinger: Theresa Griesbach, Florian Griesbach und Arthur Hofer. Die Strecke verlief vom Olympiapark und Schwabing in die Leopoldstraße mit dem Siegestor, über den Königsplatz und die Pinakotheken bis in den Englischen Garten. Von da aus ging es vorbei am Chinesischen Turm, nach Bogenhausen, durch den Münchner Osten, am Gasteig vorbei und über die Isarbrücke am Deutschen Museum. Über Viktualienmarkt, Marienplatz und Odeonsplatz ging es zum Zieleinlauf in das Olympiastadion zurück.

Bei 9 Grad purzeln die Streckenrekorde

Bei gutem Laufwetter um die 9 Grad purzelten die Streckenrekorde bei den Männern und Frauen. Zum Saisonabschluss wagten sich Theresa Griesbach und ihr Mann Florian auf die berühmte Marathondistanz von 42,195 Kilometern. Beide peilten eine Zielzeit um die Marke von 3:10 Stunden an. Theresa Griesbach schlug von Anfang an ein schnelleres Tempo an, als geplant und konnte dies bis zum Ende souverän durchziehen. In einer neuen Bestzeit von 03:04:14 Stunden erreichte sie als drittbeste deutsche Frau die Ziellinie. Florian biss sich bis zu Kilometer 22 an den drei Stunden Ballonläufern fest und musste dann dem hohen Tempo Tribut zollen. Glücklich und zufrieden lief er nach 3:05:41 Stunden ins Olympiastadion ein. Arthur Hofer meldete sich spontan im Laufe der Rennwoche an und finishte souverän in 4:52 Stunden seinen Marathon. Alle drei Sportler zeigten sich glücklich mit ihrem Rennen. Über die Halbmarathondistanz von 21,1 Kilometer war für die LG Warching Frank Eichler dabei und überquerte nach starken 1:52 Stunden die Ziellinie.

Die nächste Veranstaltung der Warchinger Läufergruppe findet am 22. Oktober beim Altmühltrail mit 26 Kilometer und 630 Höhenmetern statt. (AZ)

