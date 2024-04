Marathon-Läufer Tobias Gröbl: „Das Alter ist kein Hindernis“

Plus Tobias Gröbl finisht bei der Marathon-DM als Fünftbester und Altersklassensieger. Wie er das Rennen erlebte und welches Ziel er noch anstrebt.

Zunächst einmal Glückwunsch zum fünften Platz im Gesamtklassement der Deutschen Marathon-Meisterschaft und zum Altersklassensieg in 2:21:29 Stunden! Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden?

Tobias Gröbl: Mit dem fünften Platz in der Gesamtwertung der DM und dem ersten Platz M40 bin ich sehr zufrieden. Mit dem Rennverlauf nicht ganz. Der starke Wind war leider ein Faktor an diesem Tag. Das zeigt mir, dass das Alter kein Hindernis ist und harte Arbeit sich auszahlt.