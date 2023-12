Verschiebung des Schlössle-Laufs erweist sich als goldrichtig

Eine Woche später als geplant findet der Lauf bei Kaisheim statt. Circa 300 Teilnehmer stellen sich der Herausforderung. Dabei fallen erste Vorentscheidungen.

Mit zwei Minuten Verspätung hat Roland Pickhard, Kreisvorsitzender des BLSV, die Läuferinnen und Läufer vergangenen Sonntag mit dem Startschuss auf die Strecke rund ums „Schlössle“ bei Kaisheim geschickt. Mit dem Donauwörther Lauf der Jedermannserie der LG Donau-Ries wurde nun, eine Woche verzögert, der Vierte von fünf Läufen abgehalten. Bedingt durch den starken Schneefall am vorigen Wochenende und die daraus resultierenden Risiken entschieden sich die Organisatoren, den Lauf um eine Woche zu verschieben, um die Sportlerinnen und Sportler nicht zu gefährden. Im Nachhinein stellte sich das als goldrichtige Entscheidung heraus, auch wenn die Strecke immer noch sehr anspruchsvoll zu laufen war, bedingt durch kleinere eisige Flächen und den aufgeweichten Boden.

Dennoch stellten sich rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Herausforderungen über zehn oder drei Kilometer, beziehungsweise der rund sechs Kilometer langen Walkingstrecke. Über die „Zehn“ zeigte sich bei den Männern ein gewohntes Bild. Favorit Tobias Gröbl siegte deutlich vor Andreas Beck und Timo Schmitz und führt auch weiterhin die Gesamtwertung an, wobei es dennoch auf den letzten Lauf in Harburg ankommt, wer letztendlich die ersten Plätze belegt. Bei den Frauen dominiert weiterhin Theresa Griesbach, der ihr Gesamtsieg durch den Donauwörther Sieg nicht mehr zu nehmen ist. Auf den Plätzen zwei und drei kamen dann Anna Knötzinger und Lea Büsch ins Ziel. Bei den Frauen gab es auch ein besonderes Jubiläum: Renate Hingst vom TSV Harburg absolvierte ihren inzwischen 200. Jedermannslauf über alle Läufe der LG gerechnet. Außerdem sicherte sie sich mit ihrem ersten Platz in ihrer Altersklasse zugleich auch den Gesamtsieg in dieser.

TSV Nördlingen bleibt auf Platz eins der Vereinswertung

Beim Drei-Kilometer-Lauf für die Kinder und Jugendlichen siegte Joel Westphal aus Harburg vor Simon Naschwitz vom TSV Wemding und Jonah Keplinger aus Nördlingen bei der männlichen Jugend. Bei der weiblichen Konkurrenz konnte Anastasia Bely vom TSV Nördlingen ihren Sieg aus Oettingen wiederholen. Zweite wurde die Donauwörtherin Marie Weinberger, die ihren Heimvorteil nutzte, vor Johanna Braun vom TSV Nördlingen.

In der Gesamtwertung der Vereine führt weiterhin der TSV Nördlingen vor dem VSC Donauwörth und dem TSV Wemding. Ein besonderer Dank geht an alle Helfer und Beteiligten, die trotz der Umstände durch die Verlegung um eine Woche wieder einmal für einen gelungenen Lauf sorgten. (AZ)

