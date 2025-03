Neue Bestzeiten und Medaillen für die Sportler der LG Donau-Ries

Mit dem Werner-von-Linde Sportfest für Schüler in der Olympiahalle in München beendeten die Leichtathleten der LG Donau-Ries ihre Hallensaison. Gerade dieses Sportfest bietet auch den unerfahrenen Sportlern die Möglichkeit, besondere Wettkampfluft zu schnuppern.

So traten bei den M13 Aaron Kramer, Jonathan Mayr und Lucas Wollner zum ersten Mal in einer Halle mit Tartanbahn zu einem Wettkampf an. Alle drei zeigten sich beeindruckt, genossen aber die Atmosphäre und hatten sichtlich Freude an dem Wettkampf. Ebenfalls bei den 13-Jährigen startete Johanna Schuster über 60 Meter Hürden zum ersten Mal in der Olympiahalle. Dabei verbesserte sie ihre Leistung aus der vergangenen Freiluftsaison fast um eine Sekunde und erzielte eine neue Bestleistung. Auch Alexandra Böck-Murr, die sich bei den W14 heuer mit den neuen Hürdenabständen auseinandersetzen musste, verbesserte ihre persönliche Bestleitung.

Beim 60-Meter-Sprint stellen Athleten des TSV Rain neue Bestleistungen auf

Zum Abschluss des langen Wettkampftages stand um 20 Uhr der 60-Meter-Sprint der M15 mit Jakob Schuster und Jonathan Federle vom TSV Rain auf dem Programm. Die Trainingskameraden erzielten persönliche Bestleistungen. Jonathan wurde mit 7,71 Sekunden Dritter in Konkurrenz, nachdem er 30 Minuten vorher mit einem couragierten Lauf den 60-Meter-Hürdensprint in 9,07 Sekunden gewonnen hatte. Am Ende des Tages konnte er somit zwei der begehrten Medaillen mit dem Konterfei des Namenspatrons Werner von Linde mit nach Hause nehmen.

Mit zweimal dem zweiten Platz in der Altersklasse U18 bei den Munich Indoor konnte Teresa Siebachmeyer (TSV Nördlingen) die Hallensaison für sich abschließen. Über die 60 Meter lief sie nahe an Ihre persönliche Bestleistung heran und erreichte den zweiten Platz. Das eigentliche Augenmerk von Teresa lag aber auf der Hallenrunde als 200-Meter-Sprint. Nach dem Zieleinlauf konnte sie ihre Zeit mit 25,59 Sekunden überglücklich selbst nicht ganz fassen. Mit neuer Bestleistung und Rekord der LG Donau-Ries arbeitete sie sich im Jahrgang 2009 auf Platz acht der deutschen Bestenliste vor. Der ideale Abschluss der Hallensaison, steigert nun noch die Vorfreude auf die Ende April beginnende Freiluftsaison.

Weitere Ergebnisse:

W15: Viktoria Zajitschek: 60mH 11,01 sec (PB), Amelie Geib: 60m 9,19 sec (PB)

Mu18: Jonas Schöniger: 60m 7,68 sec