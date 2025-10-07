So lief das Leichtathletik-Saisonfinale in Donauwörth

Bei herbstlichem, aber trockenem Wetter haben am Wochenende als Saisonschluss die Schwäbischen Mannschaftsmeisterschaften der Leichtathletik in Donauwörth stattgefunden. Meldezahlen von mehr als 300 Teilnehmern und 30 Mannschaften versprachen spannende Wettkämpfe. Mit rund 80 Helferinnen und Helfern gelang es dem Organisationsteam des VSC Donauwörth, zusammen mit der LG Zusam und der LG Donau-Ries, wieder ein schönes Saisonfinale auf die Beine zu stellen. Dabei gab es Erfolge regionaler Athletinnen und Athleten.

Die LG Donau-Ries schickte insgesamt fünf Teams ins Rennen. In der weiblichen Jugend U16 präsentierten sich die zwei Heimmannschaften in Bestform. Während das erste Team in Top-Besetzung auf Titeljagd ging, galt es im zweiten Team vor allem für die jüngeren Athletinnen, Erfahrungen zu sammeln. Zu Beginn legten für die erste Mannschaft im Kugelstoßen Theresa Miehling mit 7,66 Metern und Azra Sarajlic mit 8,77 Metern mit neuen persönlichen Bestleistungen vor. Für die zweite Mannschaft traten erstmals Kim Kleemann (7,12 Meter) und Johanna Schuster (7,33 Meter) in den Ring und erzielten großartige Leistungen.

In der Besetzung Johanna Brückner, Luisa Miehling, Franziska Künast und Anna Trescher ging die zweite Mannschaft nervös in die 4x100 Meter, erreichte aber sicher nach 59,21 Sekunden das Ziel. Im Anschluss starteten die Donauwörtherinnen Marie Weinberger und Viktoria Zajitschek mit den Nördlingerinnen Elena Erdle und Melina Brand für das erste Team, die den Stab zeitgleich als Schnellste in 53,08 Sekunden mit der DJK Memmingen ins Ziel brachten. Im 800-Meter-Lauf deklassierte Marie Weinberger die Konkurrenz in 2,29,93 Minuten. In ihrem Sog steigerte Amelie Geib ihre persönliche Bestzeit um mehr als zehn Sekunden auf 2:54,29 Minuten. Wertvolle Punkte sammelten für die zweite Mannschaft Johanna Schuster in 2:49,83 Minuten und Franziska Künast 2:57,35 Minuten mit persönlicher Bestzeit.

Es kristallisierte sich heraus, dass die erste Mannschaft der LG Donau-Ries, die LG Aichach/Rehling und die DJK Memmingen den Titel unter sich ausmachen würden. Für die zweite Mannschaft kam Kim Kleemann beim Weitsprung in persönlicher Bestleistung auf 4,20 Meter und Johanna Schuster sprang auf 3,99 Meter. Bei der ersten Mannschaft überzeugten Viktoria Zajitschek mit 5,03 Metern und Marie Weinberger mit 4,84 Metern.

Beim 100-Meter-Lauf kam es zum Showdown für die erste und zweite Mannschaft. Viktoria Zajitschek in 13,51 Sekunden, Melina Brand in 14,14 Sekunden und die angeschlagene Elena Erdle in 14,64 Sekunden vertraten die erste Mannschaft. Johanna Brückner lief 14,70 Sekunden für die Zweite. Kim Kleemann und Luisa Miehling sammelten bei ihrem 100-Meter-Debüt wertvolle Erfahrungen. Am Ende freute sich die zweite Mannschaft über einen überraschenden fünften Platz unter sieben Vereinen. Die Leistung der ersten Mannschaft wurde nach engem Rennen mit der LG Aichach/Rehling mit der schwäbischen Meisterschaft belohnt.

Die Mannschaft in der weiblichen Jugend U20 zeigte auch eine starke Teamleistung und sicherte sich am Ende den Sieg in ihrer Wertung. Besonders hervorzuheben waren die 13,08 Sekunden von Eva Eisenbarth über 100 Meter. Sowohl die 800-Meter-Läuferinnen Johanna Braun und Ellie Ströbele als auch das Diskus- und Speer-Trio Lara Weigl, Emma Krämer und Annalena Viebranz sammelten ebenso wertvolle Punkte für den zweiten schwäbischen Meistertitel der LG Donau-Ries.

Männer der LG Donau-Ries treten wegen Ausfällen nicht an

Während die Männer auch aufgrund einiger verletzter Teammitglieder auf einen Start verzichteten und als Kampfrichter im Einsatz waren, stellte sich das Frauenteam der LG Donau-Ries dem Wettkampf. Mit einer gemischten Besetzung aus Rainer, Mönchsdegginger und Donauwörther Athletinnen startete das Team mit den 100-Meter-Läufen. Mit guten Zeiten von Sarah Menge, Stefanie Stöckle und Mia Bergmiller sowie einer tollen 4x100-Meter-Staffel, die durch Jana van Noord komplettiert wurde, starteten die Frauen super in den Tag. Starke Einzelleistungen der Mönchsdegginger Hochspringerinnen sowie der Rainer Wurfspezialistinnen im Diskuswurf und Kugelstoß hielten die LG Donau-Ries immer im Rennen um die Podestplätze.

Ein packendes Finale im Weitsprung und den 800-Meter-Zeitläufen entschied schließlich den Wettkampf. Wie schon im Hochsprung sorgten die Ella Wiedemann und Jessica Rauter mit Sprüngen auf 4,34 Meter und 4,26 Meter für weitere Punkte. Auf den 800 Metern ließen Donauwörths Tabea Stumpf, Laura Popp, Sarah Menge und Stefanie Stöckle nichts mehr anbrennen. Mit 6479 Punkten landeten die Frauen auf dem dritten Platz, allerdings mit nur 94 Punkten Rückstand auf die Gewinnerinnen von der LG Aichach-Rehling.

Männliche U20 wird Zweiter trotz mehrerer Ausfälle

Zu guter Letzt war die LG Donau-Ries noch in der männlichen Jugend U20 vertreten. Hier sorgten ein Ausfall im Vorfeld sowie zahlreiche verletzungsbedingte Wechsel innerhalb der Disziplinen für eine schwierige Ausgangslage. So starteten sie mit nur sieben aktiven Athleten in den Wettkampf. Eine starke Staffelzeit über 4x100 Meter von 45,80 Sekunden und ein Patzer der direkten Konkurrenz gaben zu Beginn eine kräftige Ladung Selbstbewusstsein. Ein Ausrufezeichen von Jonas Schöninger vom TSV Rain über 100 Meter mit 11,68 Sekunden und weitere gute Leistungen im Lauf von Jakob Miehling und Julius Mayr konnten aber den immer wiederkehrenden Teilsiegen der Konkurrenz in den anderen Disziplinen nur bedingt entgegenwirken.

So kam es dazu, dass der TSV Nieder- und Hohenraunau das Heimteam nach der Staffel, dem Weitsprung, den 100 und 400 Metern, dem Kugelstoß und dem Hochsprung überholte und sich an die Spitze setzte. Sowohl Fabian Lechner, Jonathan Federle und Jakob Schuster über 800 Meter als auch Julius Mayr und Moritz Roßmann im Diskuswurf konnten diese Platzierung nicht mehr ändern. Letztendlich konnte das Team trotzdem zufrieden sein mit einem weiteren Vizetitel. (AZ)