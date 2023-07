LG Donau-Ries überzeugt bei den schwäbischen Meisterschaften

Die Athleten der LG Donau-Ries kämpfen um Titel in Friedberg und Rosenau – und verdienen sich davon neun Stück sowie einige weitere Podestplätze.

Leichtathletinnen und Leichtathleten aus dem ganzen Bezirk haben bei den schwäbischen Meisterschaften um die Meistertitel in den verschiedenen Altersklassen gekämpft. Dabei stellten sich die Aktiven, die Jugend U18 und U14 der LG Donau-Ries in Friedberg der Konkurrenz. Obwohl sich die Teilnehmerzahl bei den jüngeren Athleten in Grenzen hielt, konnte sich die LG Donau-Ries über neun Titel und einige Podestplätze freuen.

In der Altersklasse W12 erreichte Marie Weinberger (VSC Donauwörth) über 75 Meter mit 11,42 Sekunden einen neunten Rang und über 800 Meter sogar den sechsten Platz. Alexandra Böck-Murr vom TSV Rain startete bei den W12 im Hochsprung – für sie das erste Mal bei diesen Titelkämpfen – und erreichte mit übersprungenen 1,22 Metern einen guten vierten Rang.

Zajitschek und Märtins holen weitere Titel für die LG Donau-Ries

Mit 02:42,98 Minuten lief die 13-jährige Viktoria Zajitschek knapp an ihre Bestleistung über die 800 Meter heran und konnte so ihren schwäbischen Meistertitel aus dem Vorjahr überzeugend verteidigen. Damit machte sie auch die Enttäuschung über den vierten Rang bei der vorausgegangenen 4x75-Meter-Staffel mit Marie Weinberger, Julia Walter und Lisa Kolahse wett: Die Mädels des VSC Donauwörth verpassten mit 43,40 Sekunden um zwei Hundertstel einen Podestplatz und wurden „nur“ Vierte.

Einen weiteren Sprung auf das Treppchen schaffte Hannah Märtins. Bei den Frauen wurde sie in einer Zeit von 62,79 Sekunden über die 400 Meter Dritte. Den Titel gewann hier die Teamkameradin Anna Grasse vom TSV Nördlingen in 59,70 Sekunden. Ebenfalls den Bronzerang holten sich im Diskuswurf Karola Wollner (TSV Rain) bei den Frauen mit hervorragenden 30,12 Metern und der 19-jährige Patrick Kleinle. Kleinle, der bei den Männern zwei Altersklassen höher startete, warf den 800-Gramm-Speer auf 44,22 Meter.

Ignacio Martin Saralegui Masson holt den Titel über 5000 Meter

Sichtlich angespannt wirkte Samuel Ostermeier vom VSC Donauwörth im abschließenden Wettkampf über 1500 Meter bei den Männern. Diese Strecke nahm er hier zum ersten Mal ernsthaft in Angriff und wurde in einer guten Zeit von 4:34,26 Minuten mit dem Vizemeistertitel belohnt.

Im Rosenaustadion in Augsburg folgten die schwäbischen Langstaffelmeisterschaften. Hier stellte die LG Donau-Ries ein Team (Moritz Schütze, Matthias Wanke, Jakob Miehling, Florian Gnad) bei den Männern und eines bei der weiblichen Jugend U18 mit Pauline Roßmann, Annika Knaus, Ellie Ströbele und Maxima Peer. Dabei starteten die Staffelteams aller Altersklassen in einem gemeinsamen Lauf, sodass es ein sehr ungleicher Wettkampf wurde. Trotzdem sicherten sich sowohl die Männer als auch die Jugend U18 den ersten Rang und somit den schwäbischen Meistertitel.

Der erst 16 Jahre alte Jakob Miehling hatte dazu noch am Sonntag zuvor über 400-Meter-Einzel in 56,20 Sekunden den schwäbischen Titel bei den U18 erlangt. Den Abschluss dieser Veranstaltung bildete der Titelkampf auf den 5000 Metern. Auch wenn Ignacio Martin Saralegui Masson vom VSC Donauwörth gegen die Konkurrenz aus dem baden-württembergischen Tübingen nichts ausrichten konnte und im eigentlichen Lauf Dritter wurde, sicherte er sich in einer sehr guten Zeit von 16:32,99 Minuten seinen ersten schwäbischen Titel. (AZ)

Weitere Ergebnisse der LG Donau-Ries:

Frauen: Tabea Stumpf: fünfter Platz 1500 Meter, 5:45,42 min; Mia Bergmiller: fünfter Platz Speer, 31,17 Meter.

U18 M: Moritz Roßmann, Levi Aschoff, Fabian Lechner, Jakob Miehling: erster Platz 4x100 Meter, 53,83 Sekunden; Fabian Lechner: dritter Platz Hochsprung, 1,62 Meter.