Rekordbeteiligung und starke Leistungen beim Rainer Hallensportfest

Das traditionelle Hallensportfest des TSV Rain ist und bleibt ein großer Anziehungspunkt für Nachwuchs-Leichtathleten aus der Region. Heuer verzeichneten die Verantwortlichen mit 160 Startern in den Konkurrenzen Jugend U16/U14 und Kinder einen neuen Rekord, die um Urkunden und Medaillen kämpften. Insgesamt 45 Helferinnen und Helfer sowie Kampfrichter um das Organisationsteam Sven Lässig und Karola Wollner sowie Wettkampfleiter Manfred Wollner und Verbandsaufsicht Günter Dietrich sorgten für einen reibungslosen Ablauf - und mit über 25 Kuchen auch für die Stärkung der Sportlerinnen und Sportler aus zehn verschiedenen Vereinen und Zuschauenden.

„Nur mit der engen Zusammenarbeit mit der Stadt Rain war es überhaupt möglich, dass wir den Wettkampf mit derart viele Teilnehmern und Zuschauern durchführen konnten“, so das Fazit von Abteilungsleiter Sven Lässig. Sein Dank galt auch den drei Brandschutzhelfern, insbesondere von der Feuerwehr Feldheim. Die waren notwendig, um aufgrund des baulichen Zustands der Rainer Dreifachturnhalle alle Auflagen zu erfüllen.

Rainer Debütant gewinnt den Fünfkampf

Auch sportlich war während des achtstündigen Wettkampfs einiges geboten: Für die Höhepunkte sorgten Jonathan Federle vom TSV Rain, der den Fünfkampf der Jugend M15 klar gewann und dabei mit 1,60 Meter im Hochsprung eine neue persönliche Bestleitung aufstellte. Weitere Disziplinen waren 35-Meter-Sprint, Standweitsprung, Kugelstoßen und Runden-Lauf. 1,55 Meter hoch sprang in der Jugend W15 Selina Simba aus Meitingen, die auch einen starken Fünfkampf zeigte. Welch großes Potenzial in ihm steckt, bewies Jerome Häusler (TSV Rain), der in seinem allerersten Wettkampf den Fünfkampf der Klasse M13 gewann. Die weiteren Sieger in den einzelnen Klassen waren Lucas Eder (M14/VSC Donauwörth), Ramona Vaitl (W14/TSV Schleißheim), Leon Sommer (M12/TSV Schleißheim), Phoebe Kujath (W13/TV Geisenfeld) und Louisa Scheffczik (W12/TV Geisenfeld).

Tolle Stimmung herrschte auch bei den Disziplinen der jüngsten Teilnehmer, die sich bestens vorbereitet von ihren Trainern motiviert im Vierkampf mit 30-Meter-Lauf, Zielweitsprung, Druckwurf und Runden-Lauf maßen. Die Sieger: M5 Moritz Eder (TSV Rain), W5: Ronja Hörmann (TSV Rain), M6: Lasse Fischer (TSV Rain), W6: Magdalena Prommer (TSV Meitingen), M7: Maximilian Barton (TSV Rain), W7: Leni Holzmann (Laufgemeinschaft Wehringen), M8: Vincent Beylacher (TSV Meitingen), W8: Kira Zweckbronner (VSC Donauwörth), M9: Simon Busl (TSV Meitingen), W9: Elisa Wölfel (W9/VSC Donauwörth), M10: Samuel Prommer (TSV Meitingen), W10: Felicitas Walter (VfL Buchloe), M11: Elias Ulanowski (Laufgemeinschaft Wehringen), W11: Leni Dalchow (TSV Schleißheim). (mer)